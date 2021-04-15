快訊

鐵道醬缸的還魂丹？日本「國鐵民營化」掙扎史

台灣「烏龍蕉」銷日再傳農藥殘留超標 台農發自請銷毀400箱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撞毀台積電半導體精密製程設備 通運公司判賠340萬

聯合報 / 記者曾健祐楊湛華／桃園即時報導

晶圓代工龍頭台積電公司3年前進口一批半導體蝕刻製程設備，承攬的上游通運公司委託下游廠商載運，袁姓曳引車司卻在桃機長榮倉儲撞到橋墩害貨物全毀，上游公司主張和台積電和解，經受讓債權對下游求償800萬元；法院審理認定實際損害為340萬元，判下游廠商應賠340萬元，可上訴。

上游的通運公司主張，受台積電公司委託運送一批進口貨物，經轉包給下游廠商承接，其袁姓司機2018年10月25日駕駛1輛曳引車載運時，卻疏於注意貨物尺寸、橋墩位置，在桃園機場長榮倉儲進口倉前追撞橋墩，造成整批貨物全毀。

上游通運公司說，和台積電磋商和解賠償800萬元，台積電也訂立債權讓與契約書，將該債權轉移下游廠商，但因向對方求償800萬元未果，所以提告民事損害賠償。

下游廠商抗辯稱，在長榮倉儲裝載貨物時，是由上游通運公司負責，因對方沒顧慮貨物尺寸、堆疊車斗高度，才導致袁男轉彎時貨櫃頂端撞到橋墩，認為事故發生不能歸責於他們，另主張公路法、汽車運輸業管理規則，認為被告賠償金額每件應不超過3000元。

法院查，台積電當時進口用於半導體蝕刻製程中的設備，事故後重要精密元件受損，原製造商檢驗後認為修復金額高，就算修好能運轉，也不能保證功能、品質能符合標準，可見該設備已全毀。

法院指出，和解契約是當事人間定紛止爭，相互相讓步而簽立，所以和解契約約定的金額，就不當然等同請求權人的實際受損額，基於契約相對性，和解契約效力不拘束非契約的第3人。

因此，上游通運公司雖已和台積電和解，並自台積電受讓800萬元對下游廠商的債權，但仍應以上游通運公司實際受損失利益，作為損害額認定。至於上游通運公司至今已給付台積電340萬元，認定損害金額應以340萬元，判下游廠商應賠償上游通運公司340萬元。

台積電。圖／報系資料照
台積電。圖／報系資料照

台積電

延伸閱讀

台積南科廠停電影響估逾億 法人：比地震輕微

觀察站／一場小意外 能損護國群山

台積南科跳電 損10億…衝擊車用晶片

台積電目標價 野村喊到777

相關新聞

鄭性澤獲冤獄賠償1728萬後 再以被警刑求提國賠被駁回

鄭性澤被控於19年前槍殺刑警蘇憲丕，4年前再審改判無罪定讞，被羈押4322日，獲冤獄賠償1728萬8000元。鄭再以遭警...

撞毀台積電半導體精密製程設備 通運公司判賠340萬

晶圓代工龍頭台積電公司3年前進口一批半導體蝕刻製程設備，承攬的上游通運公司委託下游廠商載運，袁姓曳引車司卻在桃機長榮倉儲...

台女首爾遭酒駕撞死 駕駛判8年

在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死，首爾中央地方法院昨天一審宣判金姓嫌犯八年徒刑。曾以琳父母得知...

嘉義男蝦皮網300元賣精液？檢不起訴 但真有人在賣

嘉義市蔡姓男子日前網路貼文以300元兜售精液，經衛生局認為違反人工生殖法，截圖函送嘉義地檢署偵辦，檢偵辦時未發現網頁，蔡...

炫精神病可免役CP值高遭控煽惑 法官認寫自身體驗無罪

莊姓男子在Dcard網站張貼「我們與免役的距離」一文，桃園地檢署認為他煽惑他人避免徵集，依妨害兵役治罪條例起訴，但桃園地...

小偷半夜侵入移工宿舍 見她熟睡伸魔爪賠15萬換和解

陳男2年前凌晨侵入移工宿舍欲行竊，見女子小春、小秋熟睡，趁機撫摸小春的下體，被害人驚醒大呼小叫，台中高分院合議庭以陳男已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。