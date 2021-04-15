撞毀台積電半導體精密製程設備 通運公司判賠340萬

晶圓代工龍頭台積電公司3年前進口一批半導體蝕刻製程設備，承攬的上游通運公司委託下游廠商載運，袁姓曳引車司卻在桃機長榮倉儲撞到橋墩害貨物全毀，上游公司主張和台積電和解，經受讓債權對下游求償800萬元；法院審理認定實際損害為340萬元，判下游廠商應賠340萬元，可上訴。

上游的通運公司主張，受台積電公司委託運送一批進口貨物，經轉包給下游廠商承接，其袁姓司機2018年10月25日駕駛1輛曳引車載運時，卻疏於注意貨物尺寸、橋墩位置，在桃園機場長榮倉儲進口倉前追撞橋墩，造成整批貨物全毀。

上游通運公司說，和台積電磋商和解賠償800萬元，台積電也訂立債權讓與契約書，將該債權轉移下游廠商，但因向對方求償800萬元未果，所以提告民事損害賠償。

下游廠商抗辯稱，在長榮倉儲裝載貨物時，是由上游通運公司負責，因對方沒顧慮貨物尺寸、堆疊車斗高度，才導致袁男轉彎時貨櫃頂端撞到橋墩，認為事故發生不能歸責於他們，另主張公路法、汽車運輸業管理規則，認為被告賠償金額每件應不超過3000元。

法院查，台積電當時進口用於半導體蝕刻製程中的設備，事故後重要精密元件受損，原製造商檢驗後認為修復金額高，就算修好能運轉，也不能保證功能、品質能符合標準，可見該設備已全毀。

法院指出，和解契約是當事人間定紛止爭，相互相讓步而簽立，所以和解契約約定的金額，就不當然等同請求權人的實際受損額，基於契約相對性，和解契約效力不拘束非契約的第3人。