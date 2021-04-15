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小偷半夜侵入移工宿舍 見她熟睡伸魔爪賠15萬換和解

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳男2年前凌晨侵入移工宿舍欲行竊，見女子小春、小秋熟睡，趁機撫摸小春的下體，被害人驚醒大呼小叫，台中高分院合議庭以陳男已與被害人達成和解，賠新台幣15萬元，並已履行，依竊盜未遂罪，將他判刑4月；又犯乘機猥褻罪判刑1年，緩刑4年，罰120小時義務勞務，以及參加法治教育4場。

判決書指出，陳男於2019年9 月2日凌晨4時，騎機車行經彰化縣某處供外籍移工作為宿舍住居之透天厝房屋前，見該屋1樓之側門未上鎖，推開側門侵入住宅內，著手搜尋翻找停放在該屋1樓的2輛電動腳踏車之後方置物箱，然未能竊得財物。

陳男再上2 樓房間，見女子小春（化名）、小秋（化名）均在熟睡，乘小春不知抗拒之狀態，一手隔著小春內褲撫摸她下體而為猥褻行為，且唯恐遭小春辨識其容貌，遂同時以一手遮住她臉部接近眼睛部位。

被害人小春感受遭人觸摸而驚醒坐起，並大聲尖叫，陳男旋即鬆開雙手且倉皇逃離現場。經小春立刻報警處理，為警調閱路口監視器錄影畫面，始循線查獲。

陳男半夜侵入移工宿舍欲行竊，見女子小春熟睡，趁機撫摸她下體，二審依竊盜未遂罪，將他判刑4月；又犯乘機猥褻罪判刑1年，緩刑4年，罰120小時義務勞務，以及參加法治教育4場。圖／本報資料照
陳男半夜侵入移工宿舍欲行竊，見女子小春熟睡，趁機撫摸她下體，二審依竊盜未遂罪，將他判刑4月；又犯乘機猥褻罪判刑1年，緩刑4年，罰120小時義務勞務，以及參加法治教育4場。圖／本報資料照

猥褻 移工 宿舍

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