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面膜姐狂毆熊貓外送員還掰被攻擊 一、二審都判他無罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

永和卞姓女子透過熊貓外送點一碗麻油雞，黃姓外送員無法找零，敷著面膜的卞女竟在電梯內毆打黃，兩人鬧進警局、互控傷害。卞女事後向媒體表示眼鏡遭扯下，但新北地方法院勘驗監視器畫面，發現是卞女自己摘面膜時眼鏡才掉地，也是她先踢打外送員，判她拘役50日、黃無罪。檢察官就黃無罪部分上訴，台灣高等法院昨駁回。

卞姓女子從事服務業，2019年12月4日她透過「foodpanda」訂購樂華夜市內的麻油雞，晚上6點多她取餐時，為了找零一事和黃姓外送員口角。卞女拉扯、揮打黃的臉部和胸部，又在走出電梯後持續毆打黃的左臉。

新北市警永和分局獲報後，將卞女、黃送辦，檢方依傷害罪起訴兩人。卞女雖不否認有肢體衝突，但辯稱是因黃把餐點丟在地上，「這動作讓我心生畏懼」，她「自我防禦」非主動攻擊。

黃則說，當時卞女拿大鈔給他，他沒零錢可找，卞女要他跟著上樓拿零錢，但進電梯後卻一直被數落。「還是妳要取消餐點？」黃開口詢問後，卞女氣得攻擊，並將麻油雞丟在地上，黃彎腰撿餐卻被對方用手肘歐胸口。

新北地院勘驗影片，發現卞女將黃姓外送員推向電梯牆，黃想操作手機還遭她拍打。過程中，卞女多次揮打、腳踢黃，黃以掙脫、曲腿防衛、將她的手撥開等方式因應，新北地院認定卞女說詞不是真的，判拘役50日。

雖然黃姓外送員一審無罪，但檢察官仍以他讓卞女受傷為由上訴。高等法院認為一審已經說明黃是因卞女侵害他身體、財產而防衛，且沒在卞女未搶手機或攻擊時打人，他是以最輕微的手段保護自己。

高院也表示，錄影畫面沒有卞女所指「揉捏手上紙鈔砸她」、將餐點丟在地上、打她巴掌等舉動，連卞女的眼鏡也是自己撕面膜時掉落，卞女指述誇大，檢察官無證據可佐，14日駁回上訴。卞女傷害罪部分因無上訴，拘役50日、得易科罰金定讞。

永和卞姓女子透過熊貓外送點一碗麻油雞，黃姓外送員無法找零，敷著面膜的卞女竟在電梯內毆打黃，兩人鬧進警局、互控傷害。新北地方法院判卞女拘役50日定讞，台灣高等法院維持一審判黃無罪見解，14日駁回檢方上訴。示意圖／聯合報系資料照
永和卞姓女子透過熊貓外送點一碗麻油雞，黃姓外送員無法找零，敷著面膜的卞女竟在電梯內毆打黃，兩人鬧進警局、互控傷害。新北地方法院判卞女拘役50日定讞，台灣高等法院維持一審判黃無罪見解，14日駁回檢方上訴。示意圖／聯合報系資料照

外送員 電梯

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