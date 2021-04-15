炫精神病可免役CP值高遭控煽惑 法官認寫自身體驗無罪

莊姓男子在Dcard網站張貼「我們與免役的距離」一文，桃園地檢署認為他煽惑他人避免徵集，依妨害兵役治罪條例起訴，但桃園地方法院判無罪。台灣高等法院認為莊有思覺失調症，文章只是在陳述自身經驗，就算有沾沾自喜或誇耀性質，也是他的個人想法，駁回檢察官上訴。

莊2007年間和哥哥在桃園平鎮家中看電視，對面的鄰居開車正準備倒車入庫，卻誤將油門當成煞車，車子直衝莊家客廳，莊的哥哥遭撞死。莊自稱他從11歲起就因創傷而留下陰影，日常生活都受影響。

前年4月28日下午，莊在家中上網，寫下「關於硬濕聰--我們與免役的距離」文章，內容寫道「今天莊哥哥就來教大家如何免役吧」、「今天教大家一種cp值爆高又不傷身的方式！！，那就是精神病！！」檢方認為他涉犯意圖妨害兵役煽惑他人避免徵集罪。

桃園地院判莊無罪，檢察官不服，認為台大醫院的診斷證明書沒有附任何他11歲起就有思覺失調症的病歷，況不論莊是否有病，從發文來看，他自信是以自導自演的方式獲得思覺失調症診斷證明而免役。檢方認為莊是把自覺有效的方法透過網路散布，顯然不是「經驗分享」，而是煽惑他人犯罪。

高等法院開庭時，莊母述說大兒子被撞死的事件，說兒子自小發病，後續症狀持續至今。參照教育部特殊教育學生鑑定及就學輔導會特殊教育學生鑑定證明書、台大醫院竹東分院心理衡鑑報告等資料，高院認為莊的確在兵役體檢前就患有思覺失調症，符合免役規定，不是虛假捏造或偽裝。

高院認為，就算莊的文章有誇大字語，也難以認定他能以自身情況煽惑沒患思覺失調症的人用這種方法逃避兵役；若真的有思覺失調症，也不需要莊來教，也可以依法免役。高院仍認為文章是「個人言論自由」。