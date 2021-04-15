鄭性澤獲冤獄賠償1728萬後 再以被警刑求提國賠被駁回

鄭性澤被控於19年前槍殺刑警蘇憲丕，4年前再審改判無罪定讞，被羈押4322日，獲冤獄賠償1728萬8000元。鄭再以遭警刑求為由請求國家賠償，要求豐原警分局賠償慰撫金165萬，台中地院以鄭未舉證證明遭毛巾掩住口鼻後灌水、電擊生殖器、拇指等刑求方式，認鄭請求國賠無理由，予以駁回。

鄭性澤主張，他於2002年1月6日，遭豐原警分局員警在辦公處內蒙住雙眼後，被帶往類似地下室，警將他以繩狀物固定後，用毛巾覆蓋原告口、鼻，並以清水將毛巾灌濕，使他無法呼吸，並對他恫稱將以辣椒水灌濕毛巾，後脫下褲子，在他生殖器前端、拇指前端分別繫上線狀物後通電。

隨後，他被帶往有很多辦公桌的地方要求寫自白書，並遭員警徒手毆打頭部，並恫稱如不快寫就再帶去修理等語，他遭刑求而書寫非任意性之不實自白書後，即經檢察官以殺人罪起訴，被判處死刑確定，至2016年間始開啟再審程序，並於2107年10月26日經台中高分院判決無罪。

至2017年11月21日確定，再審判決已認定自白書是員警以不正方法取得，該刑求行為不僅使原告身體、健康、精神自由受到傷害，並因自白書遭用以證明原告罪嫌，使鄭於訴訟上主體人格地位即訴訟權受侵害，嚴重影響鄭受公平審判權利，及使他受羈押長達4322日，人身自由受嚴重侵害，於獲判無罪確定前，亦背負槍殺員警不實評價。

鄭性澤自2016年5月3 日開始再審停止執行時起至2017年10月26日判決無罪時止，合計542 日，對於該再審判決是否得平反其冤屈，或將再次依自白書做出冤錯裁判，終日戒慎恐懼，惴惴不安，並背負殺警之不實評價，此段時間應得請求慰撫金165 萬元。鄭性澤請求國家賠償，要求豐原警分局賠償165萬元，並請求在網站首頁刊登道歉啟事。

豐原警分局辯稱，鄭性澤雖終獲無罪判決，但是否遭刑求部分，歷審認定不一，實屬羅生門，無從逕認鄭確實受有刑求，且再審程序中當庭勘驗鄭書寫自白書錄影畫面結果，也無鄭所稱遭刑求情形，該再審判決僅是推論，惟鄭究竟發生何事致眼睛受傷，仍屬未明無法知悉之事。鄭雖主張受槍傷後至醫院救治時，眼部並無書寫自白書時之紅腫情形，但鄭因槍傷入院時，醫院現場情況應屬相當混亂、緊急，醫生是否完全記載並非無疑，以此推論鄭受刑求實屬率斷，

再審程序中勘驗鄭書寫自白書過程亦未見員警有何恐嚇、威脅之情，鄭所稱鼻孔灌水、電擊嘴巴、生殖器等，亦無任何資料或紀錄可憑。