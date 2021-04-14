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佳和董事長翁茂鍾下台 改由翁茂欽接任

中央社 / 台北14日電

佳和實業今天公告，董事會改選董事長，將由佳和副董事長翁茂欽接任董事長一職，翁茂欽是前董事長翁茂鍾的弟弟。

佳和前董事長翁茂鍾捲入司法醜聞，前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾涉不當往來，監察院去年彈劾石木欽，並要求司法院調查，法務部今年1月18日公布行政調查報告，引發外界疑慮；司法院長許宗力1月20日宣布全面調查所有涉及與翁茂鍾接觸、宴飲、收禮的法官。

司法院7日公布第二波翁茂鍾案調查結果，認定果有4名檢察官、7名調查官將面臨刑事及行政責任的釐清與追訴，分別包括前調查人員李錨、莫天虎、潘鴻謀、陳義生、劉新太、周有義、湯克遠，前檢察官楊國宏、吳英昭、游明仁、曾勇夫。

此外，翁茂鍾民國101年間因涉及共同炒作佳和股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，由台北地檢署囑託南檢執行，南檢則准予易服社會勞動。但高檢署檢察官日前重新檢視卷宗時，發現翁茂鍾在短時間內完成2196小時社會勞動，涉有執行不實。

翁茂鍾因未實質易服勞動案，與已退休的楊姓員警於4月2日遭羈押禁見。佳和董事會今天改選董事長，翁茂鍾不再任董事長，改由其胞弟、佳和副董事長翁茂欽接任。

翁茂鍾 司法院 檢察官

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