表姊買凶製造假車禍害表弟 雲林地院今裁定羈押

雲林62歲林女為錢，買凶製造假車禍撞傷表弟何男，導致原已行動不便的被害人成了植物人。記者陳苡葳／翻攝 雲林縣62歲林姓婦人疑因有債務問題，涉嫌幫腦部開刀而行動不便的表弟買保險後，再雇凶開車製造假車禍，把表弟撞成植物人，林女去年底被法院裁定收押，今偵查終結提起公訴，雲林地方法院訊後認定被告林、陳2人因嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，裁定羈押。

雲林地檢署主任檢察官暨發言人江金星表示，林姓婦人與被害人何男為表姊弟，但林女因積欠債務，見被害人腦部開刀後行動不便，行走需仰賴助行器等，遂設局為其投保，並製造假車禍，企圖對被害人謀財害命。

據調查林女從前年4月到去年5月間，先後偽簽何男署名，替他向數家保險公司投保多筆意外險及旅遊平安險，保險金額總計2930萬元，並以100萬元找來彭、陳2人執行假車禍案，意圖詐取保險金；而彭、陳則駕駛去年5月21日以3萬元購得的報廢自用小客車，隔7天竊取他車車牌懸掛。

同日彭嫌假冒農會人員撥打電話給何男，謊稱要交付補助款，不料被害人持助行器走出門口道路時，被陳嫌所駕駛的贓車衝撞3次，造成何男腦部外傷併蜘蛛網膜下出血，生命垂危，後經搶救後仍呈癲癇、意識不清狀況。

雲林地檢署檢察官黃立夫指揮雲林縣警察局及斗六分局組成專案小組，經數月追查偵辦，今偵查終結提起公訴，雲林地方法院將林、陳2人裁定羈押。

地檢署表示，此案涉及公益重大，保險金是廣大投保人信託由保險公司管理的血汗錢，呼籲各保險公司若遇相類事件，且嫌疑重大者，可向地檢署舉報或送交財團法人保險犯罪防治中心平台分析、蒐證整理證據後，移送檢察署偵辦。