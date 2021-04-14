影／撞死愛女首爾酒駕犯判8年 雙親舉照片：請你記住她的臉

在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死，首爾中央地方法院今天一審宣判金姓嫌犯8年徒刑，曾以琳父母得知後悲痛發表影片，除道謝外界協助，表示對判決仍不滿意。兩人拿出女兒照片，曾母哭著對犯嫌喊話，「請你記得她的臉，你一生要懺悔，悔改你所做的事情！」

曾以琳父親、衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉說，「我們對這個判決還不滿意，可是也是沒辦法，只好接受」，希望能警惕以後酒駕者，不要再破碎別人的家庭，並盼檢察官、法官能真正體會到他們的痛苦，「雖然我不希望他們能親自體驗，希望以後韓國能夠盡量減少酒駕問題，可挽救很多可能會破碎的家庭」。

曾以琳母親石宇慶邊流淚表示，「我現在要對這個凶手說，請你看清楚，這是我青春美麗善良的女兒，她愛人、愛上帝、愛朋友、愛父母，是我們寶貝28年的孩子，因為你的自私，殺死了我的女兒，從那麼美麗善良的孩子，變成躺在地上支離破碎，血流滿面的孩子，請你記得她的臉，你一生要懺悔，悔改你所做的事情」。