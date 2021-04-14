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涉包庇翁茂鍾的前副所長收押禁見 竟傳被帶離舍房1小時

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

已退休楊姓前副所長涉包庇翁茂鍾，羈押禁見竟離舍房1小時，台南看守所澄清，已經比對當時的監視器畫面，楊未與翁有所接觸，但對管理員管理上的疏失，將進行處分。圖／台南看守所網站
已退休楊姓前副所長涉包庇翁茂鍾，羈押禁見竟離舍房1小時，台南看守所澄清，已經比對當時的監視器畫面，楊未與翁有所接觸，但對管理員管理上的疏失，將進行處分。圖／台南看守所網站
富商翁茂鍾炒股被判刑1年確定，經准予易服社會勞動，但時任台南市麻豆警分局官田分駐所楊姓前副所長等人疑被買通，涉嫌集體量身訂做社勞資料，包庇翁提早完成，目前翁及楊在台南看守所羈押禁見，卻傳出楊曾遭帶離舍房1小時，還剃了頭，質疑與外界有所接觸，所方澄清，已比對當時的監視畫面，楊未與翁有所接觸，但對管理員管理疏失將處分。

台南看守所表示，翁、楊兩人都在4月2日晚間分別送至台南看守所，各自收押在禁見的孝二舍不同房裡，直至6日清明連假結束後，辦理2人新收程序。

所方指出，當天上午9時38分陸續從孝二舍將2人帶往1樓戒護科，9時40分抵接收中心，10時30分辦完接收作業。翁則由中央台被帶返孝二舍，因楊報告要理髮，10時31分管理員疏忽，將禁見的楊帶往忠二舍的走廊理髮，發現他是禁見被告，10時40分將他送回孝二舍。

所方澄清，經過監視器確認，楊被帶離孝二舍的這1小時，並未翁或相關人員有所接觸，明天會將監視畫面送台南地檢署承辦檢察官調查。

所方表示，後續將對管理員的管理疏失進行處分，未來避免新收者太多，讓管理員搞混，將製作禁見被告專屬的背心，以利區隔。

台南地檢署表示，楊姓被告被剃成光頭、外觀改變，並不會影響相關人員指認問題，但檢方希望看守所可以多加注意禁見被告的管理問題，另外承辦檢察官也會查明楊姓被告被帶離開的1小時期間，是否因此接觸其他與本案有關的人員。

檢察官 監視器 炒股 翁茂鍾

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