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首爾男酒駕撞死台女判8年 父母泣訴女兒回不來了

中央社 / 嘉義市14日電

在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳去（2020）年在首爾街頭遭男子酒駕撞死，韓國法院今（14）日對肇事者判處8年徒刑。 聯合報系資料照片／記者卜敏正翻攝
在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳去（2020）年在首爾街頭遭男子酒駕撞死，韓國法院今（14）日對肇事者判處8年徒刑。 聯合報系資料照片／記者卜敏正翻攝
在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳去年在首爾街頭遭男子酒駕撞死，韓國法院今天對肇事者判處8年徒刑。曾以琳父親曾慶暉說，對判決不滿意，母親石宇慶哽咽地說：「寶貝了28年的女兒，不會再回來了。」

28歲的曾以琳是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，去年11月在韓國遭男子酒駕撞死，首爾中央地方法院曾於今年3月8日開庭，當時檢方要求對52歲肇事者處以6年有期徒刑，相較一般韓國酒駕案件算重懲，首爾法院一審今天宣判，判處8年徒刑，比檢方求刑還要重。

曾以琳父母曾慶暉、石宇慶傍晚獲悉判決結果，特地錄製一般影片表達心聲，影片中，曾慶暉語氣哽咽又沉重，石宇慶則在一旁不時拭淚，最後還泣不成聲。

曾慶暉表示，肇事者被判決8年有期徒刑，整個過程中，感謝所有曾經協助過的民眾；對這個判決不是很滿意，但也是沒有辦法，只好無奈地接受，只是希望這個判決能對酒駕民眾有所警惕，不要再造成其他家庭的破碎。

曾慶暉希望檢察官、法官能真正體會到被害人家屬的痛苦，並衷心期盼韓國從此可以真正減少酒駕的問題，挽救更多可能破碎的家庭。

曾慶暉、石宇慶夫婦在影片中，還拿起曾以琳放大版的微笑照片，並要肇事者看清楚。

石宇慶哽咽地說：「這是我青春美麗又善良的女兒，是我們寶貝了28年的孩子，因為你（肇事者）的自私，殺死了我們女兒，女兒被撞倒在地上，滿臉是血，你的一生要懺悔所做的過錯。希望所有愛喝酒的民眾，不要再喝酒了，所傷害的不只是自己，還有家人，如果還酒駕肇事撞到人，就變成謀殺，更期盼大家不要忘記女兒的犧牲，雖然女兒不會再回來了，但是衷心希望大家有所警惕。」講到最後已泣不成聲。

酒駕

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