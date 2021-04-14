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謝長廷遭周刊爆料包庇「電車癡漢」 雙方和解後撤回告訴　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
周刊2019年8月以「綠營護癡漢，御用律師遊日伸狼爪，駐日使館包庇扯謊」報導駐日代表謝長廷包庇「電車癡漢」，謝提告，周刊社長、記者被訴加重誹謗罪，台北地方法院審理，雙方和解，謝撤告，法官判決公訴不受理。

周刊是於2019年8月21日報導說，1名曾任高雄市政府法律顧問、與多位綠營重量級人士友好的律師吳豐賓，2018年獨自赴日旅遊，卻變身「電車癡漢」對妙齡女子伸狼爪。

報導還指，根據駐外人員出示的內部報告，吳豐賓當時被判刑並關71天獲釋，剛好蘇啟誠接任大阪辦事處處長，一上任就接到駐日代表謝長廷的直接指示，謝要求蘇「接力營救和防止曝光」等。

報導出刊後，謝長廷隨即臉書PO文澄清，稱從未直接處理案子，也沒有為此打過任何電話指示應如何辦理，還對周刊提告加重誹謗罪，檢察官偵辦，今年2月依加重誹謗罪將周刊社長、記者2人起訴。

謝長廷 律師 大阪

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