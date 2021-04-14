徐永明涉貪開庭 中間人不認罪：協助時力募政治獻金

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影 台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚趨勢民調公司總經理吳世昌開庭，審理吳居間協調辦公聽會、處理太流公司前董事長李恆隆行賄時代力量前立委徐永明犯行；吳稱，時力有滅黨危機，他本來就在協助募政治獻金，與SOGO案無關。

公訴檢察官稱，公聽會的本質是彙整各方意見制成法律，不過，SOGO案公聽會是為了特定人與目的，由立委向經濟部施壓，不是立委正常的職務行使，政治獻金的說詞是用來包裝賄賂，未來會在法庭上出證。

檢方起訴，李恆隆、徐永明、貪瀆案「白手套」是知公關公司總經理郭克銘、吳世昌等人於2019年12月2日上午，在立法院徐永明國會辦公室內會面，期約由徐與東吳大學合辦公聽會，由徐借用立法院「紅樓」會議室作為會議場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席。

起訴書說，行、收賄雙方約定由吳世昌作為聯繫窗口，再以政治獻金名義匯入時代力量的政治獻金專戶，事後，雙方因就給付政治獻金一事聯繫、溝通有疏失，李恆隆未能交付賄賂給徐。

吳世昌出庭辯稱，當天他坐在沙發上，沒有仔細聽郭克銘與徐永明對話，但知道有談到SOGO案，因時力去年有滅黨危機，他確實幫忙募款，就順口跟郭克銘說可以找人捐錢，雖有向徐永明表達希望徐可以去參加公聽會，但沒有要求徐一定出席。

吳世昌說，郭克銘給他「ALLEN翁」的LINE帳號，他以為是會捐政治獻金的人，不知道翁是替李恆隆行賄的人、即統領百貨總經理翁華利。

吳世昌還說，本來講好要捐款後來又反悔，這種情況在政治獻金捐贈上很常見，他後來再與郭克銘聯絡，並非催促郭克銘匯款，而是請郭克銘確認是否真的要捐贈時代力量黨團政治獻金。