傅崐萁快假釋了？蔡清祥：還在審
無黨籍立委傅崐萁申請假釋案，法務部長蔡清祥今天指出，假釋案目前由矯正署審查中，矯正署還沒有告訴他最後的結果，都是按照正常程序在進行，並無外傳早已通過假釋。
假釋案審議的實質要件，須受刑人具有悛悔實據，即監獄於執行中，應依「行刑累進處遇條例」等規定分別就受刑人作業、操作、實任分數等考評結果以核定，才能決定准或駁。
傅崐萁去年5月25日先因凱聚案發監花蓮監獄，去年12月21日移監光復鄉的自強外役監，日前傅申請假釋，獲假釋審議委員會初審通過，目前由矯正署複審中，如未獲核准，傅3至4個月後可以再次申請。
傅崐萁炒作凱聚等股票，依證券交易法判刑2年10月確定，發監後再因合機炒股、假離婚案各被判刑8月、6月，後2案已執行1年1月刑期完畢，台灣高檢署聲請將傅3罪定應執行刑，高等法院裁定應執行刑為3年10月。
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