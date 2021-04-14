快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

傅崐萁快假釋了？蔡清祥：還在審

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

無黨籍立委傅崐萁申請假釋案，法務部長蔡清祥今天指出，假釋案目前由矯正署審查中，矯正署還沒有告訴他最後的結果，都是按照正常程序在進行，並無外傳早已通過假釋。

假釋案審議的實質要件，須受刑人具有悛悔實據，即監獄於執行中，應依「行刑累進處遇條例」等規定分別就受刑人作業、操作、實任分數等考評結果以核定，才能決定准或駁。

傅崐萁去年5月25日先因凱聚案發監花蓮監獄，去年12月21日移監光復鄉的自強外役監，日前傅申請假釋，獲假釋審議委員會初審通過，目前由矯正署複審中，如未獲核准，傅3至4個月後可以再次申請。

傅崐萁炒作凱聚等股票，依證券交易法判刑2年10月確定，發監後再因合機炒股、假離婚案各被判刑8月、6月，後2案已執行1年1月刑期完畢，台灣高檢署聲請將傅3罪定應執行刑，高等法院裁定應執行刑為3年10月。

無黨籍立委傅崐萁。報系資料照片
無黨籍立委傅崐萁。報系資料照片

假釋 傅崐萁 受刑人

延伸閱讀

傅崐萁假釋案被質疑太快 蔡清祥：矯正署審查中

傅崐萁假釋准不准？矯正署正最後審議

相關新聞

泰達幣盜領千萬案 8年級首腦收押禁見

某知名虛擬貨幣平台去年11月遭盜幣集團利用系統Bug等漏洞，溢領泰達幣千萬元，調查局資安站今年1月搜索約談主嫌李思慧等人...

民宅惡火吞2命 八旬老屋主「被女兒抱走才知道」不起訴

桃園市永康街一處民宅去年10月底因電視故障引發火警，造成鄭姓老翁及兒子雙雙殞命，屋主呂姓老翁被依公共危險罪遭送辦。桃園地...

謝長廷遭周刊爆料包庇「電車癡漢」 雙方和解後撤回告訴　

周刊2019年8月以「綠營護癡漢，御用律師遊日伸狼爪，駐日使館包庇扯謊」報導駐日代表謝長廷包庇「電車癡漢」，謝提告，周刊...

徐永明涉貪開庭 中間人不認罪：協助時力募政治獻金

台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚趨勢民調公司總經理吳世昌開庭，審理吳居間協調辦公聽會、處理太流公司前董事長李恆隆行賄...

傅崐萁快假釋了？蔡清祥：還在審

無黨籍立委傅崐萁申請假釋案，法務部長蔡清祥今天指出，假釋案目前由矯正署審查中，矯正署還沒有告訴他最後的結果，都是按照正常...

為60元獎金偷換顧客SIM卡 前電信員工詐欺得利被判刑

高雄市游姓女子在擔任遠傳電信業務專員期間（已離職），為避免遭公司扣業績獎金60元，以系統漏洞自行將葉姓顧客30天內沒使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。