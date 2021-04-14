傅崐萁快假釋了？蔡清祥：還在審

無黨籍立委傅崐萁申請假釋案，法務部長蔡清祥今天指出，假釋案目前由矯正署審查中，矯正署還沒有告訴他最後的結果，都是按照正常程序在進行，並無外傳早已通過假釋。

假釋案審議的實質要件，須受刑人具有悛悔實據，即監獄於執行中，應依「行刑累進處遇條例」等規定分別就受刑人作業、操作、實任分數等考評結果以核定，才能決定准或駁。

傅崐萁去年5月25日先因凱聚案發監花蓮監獄，去年12月21日移監光復鄉的自強外役監，日前傅申請假釋，獲假釋審議委員會初審通過，目前由矯正署複審中，如未獲核准，傅3至4個月後可以再次申請。