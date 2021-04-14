傅崐萁假釋案被質疑太快 蔡清祥：矯正署審查中

傅崐萁。圖／聯合報系資料照

外界質疑無黨籍立委傅崐萁的假釋案來得太快。法務部長蔡清祥今天指出，此假釋案目前由矯正署審查中，還沒有結果，都是按照正常程序進行，並無外傳早已假釋通過。

前立委黃國昌於臉書（Facebook）貼文指出，「權貴犯罪果然不一樣，傅崐萁數罪判刑確定，合併應執行刑3年10月...去年5月25日入監後...這個假釋來的如此神速...法務部矯正署最後會審准假釋嗎？大家都在看！」

蔡清祥今天下午於媒體茶敘時，接受聯訪做出上述表示。

全案緣於，傅崐萁因炒作凱聚等股票被判刑2年10月定讞，去年5月25日帶職（立法委員職務）入花蓮監獄服刑，他先前另涉合機炒股案及假離婚案已執行1年1月，台灣高等法院去年6月間裁定，傅崐萁3罪應執行3年10月。

法界人士推算，傅崐萁3罪應執行3年10月（46個月），以執行有期徒刑超過1/2得申請假釋計算，即執行1年11月（23月）可申請假釋，扣除傅崐萁先前已執行1年1月，服刑約10個月後，也就是今年3月底可申請假釋。

傅崐萁去年12月間因遴選並獲准移往花蓮自強外役監至今，外役監今年4月初以他累進處遇分數達標，提報假釋；初審認定他符合資格，已向上提報給矯正署審查；若獲准及後續經由法院裁定保護管束，最快4月底可出獄。