為60元獎金偷換顧客SIM卡 前電信員工詐欺得利被判刑

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市游姓女子在擔任遠傳電信業務專員期間（已離職），為避免遭公司扣業績獎金60元，以系統漏洞自行將葉姓顧客30天內沒使用的手機門號換發至新的SIM卡，並將新SIM卡插入自備手機使用，以達遠傳電信規定流量，葉男發現報警，橋頭地方法院審理後依詐欺得利罪，處游女拘役50日，緩刑2年，可上訴。

判決指出，葉姓男子108年4月底到遠傳電信辦理門號攜碼服務，由游女負責辦理，但葉男事後都沒撥打電話或上網，因遠傳電信內部規定，民眾辦理門號後30日內如完全沒有使用紀錄，將扣減業務員的業績獎金，游女為避免被扣60元，該年5月自行輸入葉男個人資料，並以系統漏洞更換葉男門號的SIM卡。

游女換好SIM卡後，將新的SIM卡插入自己的手機撥電話及上網，以達到遠傳電信規定流量，事後葉男收到電信費繳款通知書覺得奇怪報警，整起事件才曝光，游女在偵查及院方審理時均坦承犯案，60元獎金在案發後被遠傳電信扣除，游女該年10月自請離職。

院方審酌，游女為避免遭扣業績獎金，製作不實業務文書取得門號新SIM卡，後來又撥打使用實屬不該，但考量游女坦承犯行，犯後態度良好，及她的家庭、經濟狀況，已與葉男達成協議，承諾承擔責任等，處拘役50日，緩刑2年，應接受法治教育課程場次，緩刑期間付保護管束。

高雄市游姓女子在擔任電信業務專員期間（已離職），為避免遭公司扣業績獎金60元，擅自更換並使用顧客SIM卡遭橋院判刑。記者陳玫伶／攝影
高雄市游姓女子在擔任電信業務專員期間（已離職），為避免遭公司扣業績獎金60元，擅自更換並使用顧客SIM卡遭橋院判刑。記者陳玫伶／攝影

離職 詐欺

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