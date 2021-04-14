夫妻組盜領虛擬貨幣集團 調查局監控2個月收網

蔡姓男子與黃姓妻子共組盜領虛擬貨幣集團，犯罪金額約新台幣1000萬元。調查局1月間約談多名同夥到案，本月9日再逮1嫌，昨天順利在淡水山區拘捕蔡姓夫婦到案，移送北檢偵辦。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，國內虛擬幣商去年底進行交易系統例行查核時，發現疑似洗錢交易，並循帳戶實名制查知特定人涉嫌盜領USDT（泰達幣）及ETH（以太幣），犯罪金額約達1000萬餘元。

資安工作站與幣商合作蒐證後，發現犯罪集團利用交易時間差等手法盜領幣商的虛擬貨幣，隨後轉帳至銀行帳戶，透過提款機提領變現以製造金流斷點，或將虛擬貨幣轉帳至虛擬貨幣錢包，透過層層轉帳隱匿犯罪所得。

案經台北地檢署檢察官洪敏超指揮，資安站1月27日執行搜索、約談；檢察官複訊後，以涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法洗錢罪等罪嫌，聲請羈押禁見陳姓、李姓、張姓、林姓4名被告獲准，賴姓被告以20萬元交保。

調查局表示，發動首波執行行動時，主嫌蔡姓夫婦與陳姓男子行蹤不明，調查局為此成立獵逃專案組，展開為期2個月的監控，過濾數萬筆通聯紀錄、IP位址、資金、消費明細，並追查3人使用車輛軌跡。

調查局指出，主嫌蔡姓夫婦等3人犯案後丟棄原手機改用新手機，並向他人借車使用，還在外租房且時常搬家、晝伏夜出，所幸獵逃專案組抽絲剝繭，先於9日凌晨在新北市新莊區拘捕陳男，查扣現金25萬餘元及賓士休旅車；陳男經移送北檢複訊，遭聲押禁見獲准。

獵逃專案組昨天在淡水山區順利拘捕逃亡2個月餘的蔡姓夫婦移送北檢，蔡男已遭檢察官聲請羈押禁見中，黃女則以20萬元交保。

調查局表示，虛擬通貨交易具轉移迅速及匿名等特性，恐為犯罪者藏匿所得的工具，主管機關已將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制規範，調查局將持續與虛擬通貨交易商深化合作，積極偵辦此類新型態案件，維護國內經濟活動安全。