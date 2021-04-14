「仙女送公文」爆紅命理師 母子3人凌虐看護判賠50萬

士林地方法院日前判決，命理師江女和其2名兒子，應賠償印尼看護50萬餘元。圖／取自江嘉葉臉書 命理師江嘉葉分析藝人范瑋琪、張韶涵「雙姝怨」是因前世「仙女送公文」結下心結，引發熱議、爆紅。江女和其2名兒子遭控凌虐印尼籍看護，刑事部分審已判刑，民事部分士林地方法院本月判決應賠償50萬3000元。可上訴。

范瑋琪、張韶涵2018年參加歌唱比賽，與范瑋琪的雙姝怨再度被注目，當時命理師江女分析，兩人前世都是仙女，負責在送公文，在某次天庭舉辦的送公文比賽，需要考驗飛躍高山、森林、湖泊等，兩人為爭奪第一名埋下心結「仙女送公文」成為當時熱門話題。

江女因生活無法自理，請印尼籍看護照料生活起居。江和其2名兒子，2016年間不滿看護工作表現，多次毆打看護造成多根肋骨骨折、全身多處挫瘀傷、橫紋肌溶解、下顎骨折，侵害身體健康權，甚至未提供正常三餐和新鮮食物。

看護指控，江的一名兒子還摸胸摸下體強制猥褻，無法忍受工作處境，試圖逃跑不慎從４樓墜樓掉到1樓遮陽棚上方，經目擊者協助報案送醫救治。看護提告求償因受到毆打、不正對待、通報逃逸等，請求精神撫慰金70萬、9個月不能工作15萬3千元，共85萬3千元。

江母子3人主張，看護無法證明傷勢是他們打傷的，且沒有不正對待也無對其強制猥褻，看護確實逃逸，原告之訴駁回。

看護的日記記載「我睡過頭會被大兒子踢、被打、大兒子連續甩我巴掌」、「這兄弟打我不知道打了幾次，不計其數」、「太太叫我餵蒸蛋，蒸蛋掉在他的衣服上，太太叫睡覺的二兒子起來，隨即遭二兒子拉頭髮甩巴掌」

法院認定，母子三人故意多次毆打看護，不法之身體、健康權，致受有全身多處挫瘀傷合併橫紋肌溶解症、下顎骨骨折等傷害，造成精神上痛苦，不能工作9個月以每月損失1萬7千元計算，損失15萬3千元，母子三人應賠償精神撫慰金35萬元，共計50萬3千元；不正對待及猥褻部分，無證據證明。可上訴。

全案刑事部分，母子三人獲判無罪，二審改判有罪依違反人口販運防治法、傷害等罪，各判10月有期徒刑，得易科罰金；偽造文書部分，各判拘役50天，得易科罰金。