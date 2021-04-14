婦聯會拒轉型成政黨 反批內政部無誠信

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

婦聯會14日發新聞稿反控內政部無「行政誠信」。(photo by Solomon203 on wikimedia under CC3.0)
婦聯會14日發新聞稿反控內政部無「行政誠信」。(photo by Solomon203 on wikimedia under CC3.0)
針對內政部13日控訴婦聯會未轉型成功，卻不願意解散，「無誠信可言」，婦聯會14日發新聞稿澄清，曾與內政部多次溝通，請求主管機關給予適合的轉型指導，但內政部卻強制要求轉型成政黨，並隱瞞成立政黨原組織仍必須消滅的關鍵細節，直至法院詢問才說明，反控是內政部無「行政誠信」。

拒強制轉型成政黨

內政部13日新聞稿指出，3年前婦聯會擬簽訂行政契約，並同意政治團體解散、另行成立基金會，卻因內部反悔而破局，內政部後續依《政黨法》規定要求該會轉型、因其未依法辦理而廢止立案，但婦聯會主委雷倩及律師團卻多次當庭表示絕不解散，還聲稱婦聯會不需受相關法律規範，「如果要談誠信，那婦聯會顯然更無誠信可言」。

對此，婦聯會發新聞稿澄清，內政部命令一個從不以參選為目的，也從未推出候選人的婦聯會依《政黨法》相關規定轉型為政黨，有違憲法第14條保護人民集會結社權之虞。婦聯會拒不接受強制轉型，依行政訴訟法提出告訴，為我國法治人權所允許，何來誠信問題？

內政部無行政誠信

婦聯會強調，曾與內政部有數十次電話、公文、會議，反覆陳明婦聯會的公益社福宗旨，請求主管機關給予適合的轉型指導。然內政部不但只要求該會轉政黨，成立政黨原組織仍必須消滅的關鍵執行細節，過去完全隱匿，直至法院詢問才加以陳明，毫無「行政誠信」可言！

反觀內政部，依其代表律師在法庭的陳述，婦聯會若依內政部指導，在政黨法架構下，要召開會員大會決議成立政黨，再委由一群人依法成立政黨，之後婦聯會需自行解散或由內政部廢止立案，代表成立政黨之後，原本的婦聯會仍無活路。

婦聯會直批，內政部新聞稿與事實不符，所編造的內容和公文紀錄牴觸，無法自圓其說。其以隱匿、拖延、杯葛等行政手段侵犯人民受憲法保障的結社權一事，應受公評。

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婦聯會 內政部 律師

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