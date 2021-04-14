9億資產歸國有 救助總會：國家需要錢不等於可以搶民產

中華救助總會。本報資料照片

不當黨產處理委員會認定，中華救助總會為國民黨附隨組織，凍結現有財產13億元，今年3月23日要求救總在30天內，將近9億元資產轉為國有，救總不服聲請停止執行。台北高等行政法院今天開庭，救總律師稱「國家需要錢，不等於可以搶奪民產，然後請法院不要介入」黨產會程序有重大違失，加上本案急迫、難以回復、不影響公益，請法院迅為准予停止執行。

救總委任律師指出，民國38年政府來台後，國內外情勢不穩，前總統蔣中正號召4百多人各界賢達人士共選出救總常務理監事，政府拜託救總以以民間團體出力救助大陸災胞，協助內政部救援，包含空飄氣球運送物資、搭帳篷，甚至在泰北地區建造公路、文史館，如今持續做公益，關懷新住民及持續協助泰北僑胞。

救總截至107年公益支出共計101億餘元，政府補助僅57億元，且經政府派審計人員進駐確認支出，政府補助已用完，後續持續使用募款進行政府要做的各項公益活動「政府補助遠低於公益支出，現在要沒收財產，莫名其妙到極點」

救總指出，救總收入以不動產租金為主，年約4680萬元，但年支出約5800萬元，租金收入大於租金，未來不動產遭沒收後，還可能需要向政府租借場地，增加更多支出，已影響各項活動進行。

救總聲請停止執行黨產會原處分，並提出黨產會原處分程序有重大違失、本案具急迫性、停止執行不影響公益、若執行後產生損害難以回復等要件，盼法院准予停止執行。

黨產會訴訟代理人則稱，應駁回聲請，救總短期流動資產還有4億，依照106至108年財報顯示，年經費約4千萬元，關懷活動還能運作10年，救總誇大活動無法進行；假若本案訴訟救總勝訴，屆時不動產移轉登記即可，動產部分有3.6億基金，只要理事會同意即可使用，動產非鉅額，無損害不可回復。

黨產會訴代指出，坊間有許多ngo組織，如台灣人權促進會，每年運作經費約3百萬元，移工團體甚至僅有1、2百萬元，卻能促成相關權益，財產限制全不會影響自由結社權益。

法官郭淑珍今確認事實概要也整理爭點，兩造對於執行黨產會原處分所造成的損害有所爭執，動產、不動產部分轉為國有是否影響救總原公益關懷活動、是否造成破產解散、是否影響結社自由等。

救總律師認為，若執行黨產會處分，救總隨即喪失不動產所有權，政府可變賣不動產作為他用，未來難以回復，救總就算還有現金流，執行後可能產生看不見的支出，如租金等，黨產會訴代稱還能運作10年，根本是自以為是的幻想；救總被認為是國民黨附隨組織，1年來都可運作，沒收資產後也一樣能運作？這是邏輯前提的謬論。

救總指出「促轉會需要資金、國家需要錢，不等於可以搶奪民產，然後請法院不要介入」黨產會對於救總6成的不動產如何取得，沒調查清楚，沒有給予說明機會，還沒決定是否為附隨主組織，就要沒收財產，黨產會沒有經正當法律程序，就要追徵資產，法院應迅為准予停止執行。法官諭知全案候核辦。