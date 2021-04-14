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女老師爆當醫官洩慾工具、他到處約砲 無關公益判女賠10萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓女老師爆料鄭姓醫官與她未婚生子、坐月子時把她當洩慾工具，還常在網路約砲，鄭自訴陳女加重誹謗；台北地方法院認為鄭不是公眾人物，爆料無關公益，判她拘役50日。民事部分，鄭求償500萬元，北院判陳女應給付15萬精神慰撫金；雙方上訴，台灣高等法院改判陳女賠10萬元。

陳姓女老師2018年9月6日開記者會，訴苦「坐月子時還要強忍身體不適，還是幫鄭解決。」、「臨盆時，鄭突反悔不願結婚，他要我跟他一起欺騙同事，說我們結婚又離婚了，但實際上他從頭到尾沒有娶我。」翌日參加三立電視台「五四新觀點」節目，又指控他「性伴侶眾多，利用網路約砲，每處皆有砲友」、「不願對她及孩子負責，不聞不問」。

鄭姓醫官認為陳女的言論貶抑他的人格和名譽，依民法侵權行為法律關係求償。一審判決後，鄭提起一部上訴，認為陳女應再賠律師費、證據保全公證費與精神慰撫金共250萬元，敗訴的陳女則全提上訴。

高等法院民事庭認為陳女在記者會、電視節目上指鄭不顧她坐月子仍要求性交、長期找網友約砲、性伴侶眾多，這會讓人以為鄭只重視解決性慾、不尊重女性感受且私生活複雜，侵害鄭的名譽權也未舉證。

高院認為鄭雖是醫師且兼有軍職，但不是公眾人物，他的感情及私生活狀況與公共利益無關，陳女的言論都是負面訊息，足以貶損鄭的社會人格評價，鄭請求賠償有據。

鄭請求陳女賠償律師費、證據保全公證費共47萬餘元，高院則認為這不是一般遭人妨害名譽通常可能發生的損害結果，沒有相當因果關係；鄭請求陳女道歉聲也不是回復名譽的必要手段。因陳女指控鄭悔婚、對她和小孩不聞不問部份，鄭在高院審理時不再主張為侵權行為事實，合議庭審酌事件的起因與動機、雙方身分、工作、經濟狀況，認為陳女賠償10萬元即可。

本件陳女不得上訴，鄭姓醫官則得上訴。

陳姓女老師爆料鄭姓醫官與她未婚生子、坐月子時把她當洩慾工具，還常在網路約砲，鄭自訴陳女加重誹謗並求償。示意圖／ingimage
陳姓女老師爆料鄭姓醫官與她未婚生子、坐月子時把她當洩慾工具，還常在網路約砲，鄭自訴陳女加重誹謗並求償。示意圖／ingimage

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