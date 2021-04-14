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影／台中區段徵收座談會場面火爆3警受傷！3人被法辦
台中市政府地政局今天配合烏日區前竹地區區段徵收第二次專案變更，在烏日社區活動中心召開變更烏日都市計畫公開展覽前座談會，反烏日前竹區段徵收自救會長張金城到場表逹反對立場，台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈、黎明幼兒園前園長林金連等反迫遷團體到場聲援，眾人在座談會上拍桌、搖晃桌子等，高喊「程序違法、會議無效」，與到場維護秩序的警方發生拉扯，3名員警在拉扯中受傷，警方以現行犯將李蔚慈、林金連、土地行動聯盟成員周鈴燁等3人，依妨害公務、公然侮辱、傷害罪法辦。
地政局說，前竹區段徵收案經內政部2018年8月28日核准區段徵收，並經市府在同年10月公告徵收，目前進行基礎工程施工作業，全區預計2024年完成施工。地政局為加速推動建設，辦理變更烏日都市計畫，包含老樹原地保留、安置街廓增設道路、宗教專用區劃設等項目。
地政局說明，今天召開的變更烏日都市計畫公開展覽前座談會，主要是依法在公開展覽前舉辦一次座談會，主要是針對現行都市計畫及區段徵收作業面臨老樹原地保留、安置街廓增設道路、地方宗教信仰中心遷建事宜等微調事項，約影響30多名地主，透過座談會讓民眾知悉，並聽取相關意見，今天座談會依程序已完成。
地政局強調，本案辦理過程均依法執行；另自救會等不服內政部核准辦理本件區段徵收處分所主張事項，經台中高等行政法院108年判決原告之訴駁回，並認該處分尚屬適法。全案由最高行政法院審理中。
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