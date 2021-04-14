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「為吃鹹粥出車禍」認職災 研究生為岳父打官司3年終獲平反

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

下班繞路吃鹹粥出車禍，台南地院認定職災，被喻為溫暖有人性的判決，引發各界熱烈討論，而本案當事人陳先生官司的輔佐人周鴻松，也是陳的女婿今天現身，打官司3年多終獲平反，他強調，勞保局不是該保護勞工，而非刁難勞工，尤其當天行程是岳父的生活日常，「有必要嚴苛到吃早餐都不行嗎？」

圖文作家「蠢羊」在其臉書「蠢羊與奇怪生物」粉絲專頁發文，貼出一篇台南地院的判決，引發台南市長黃偉哲留言，司法院臉書也引用作為判例宣導，各縣市長及民代紛紛上網留言，演變南北美食大PK。

南台科技大學財法所研究生周鴻松及家人看到都有點傻眼，周鴻松提到當年前後花了3年多幫岳父打官司，岳父車禍住院休養10個月，期間甚至還收到病危通知；事過境遷，他笑看歪樓美食大PK，他說，如同妻子所言，幫台南早餐行銷，也算是另類思考。

周鴻松表示，當初為了還原岳父返家路線，重返現場蒐證錄影，提供法官參考。當天岳父從台南應用科技大學附近工作地點，經永康大橋鐵支路、永康砲校，原本左轉可返回永樂街住處，但岳父右轉到兵仔市場吃鹹粥，沒想到返家時遇上車禍，包括吃早餐在內時間約35分鐘，應該合理。

他說，法律上並未定義合理路線、時間，但岳父下班繞路到附近吃鹹粥是生活日常，不是刻意，而是習慣，並非從永康區刻意跑到安南區吃早餐，「有必要嚴苛到吃早餐都不行嗎？」。

當時，陳申請職業傷害傷病及醫療給付共17萬9千多元傷害傷病給付，但勞保局認為不是上下班途中的合理路徑不賠，才提行政訴訟。

周鴻松表示，民法上認法律規定，就從習慣論處，然而，勞保局總按google地圖來判定合理路線，認定職災機率很低。所幸台南地院認陳為年長者，清晨下班需吃鹹粥的小確幸的日常需求，時間及距離均尚在合理範圍內，最後判勞保局敗訴。

南台科技大學財法所研究生周鴻松，勞保局不是該保護勞工，而非刁難勞工，尤其當天行程是岳父的生活日常，「有必要嚴苛到吃早餐都不行嗎？」。圖／南台科大提供
南台科技大學財法所研究生周鴻松，勞保局不是該保護勞工，而非刁難勞工，尤其當天行程是岳父的生活日常，「有必要嚴苛到吃早餐都不行嗎？」。圖／南台科大提供
南台科技大學財法所研究生周鴻松（右四）受邀學校「法律聊聊天」系列講座，與學弟妹分享法律常識。圖／南台科大提供
南台科技大學財法所研究生周鴻松（右四）受邀學校「法律聊聊天」系列講座，與學弟妹分享法律常識。圖／南台科大提供

早餐 車禍

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