曾猥褻少女 ...惡狼小號手性侵友人她含恨亡 上訴改獲緩刑免關

小號演奏家鄭鍇前年帶著酒醉的女性朋友投宿旅店，原想乘機性交但過程中女方痛醒大呼不要，鄭遭拒絕後仍執意性交得逞。一審依強制性交罪判鄭3年2月徒刑，因他曾摸胸猥褻少女獲緩刑，不再給緩刑機會。案經上訴，台灣高等法院今改判鄭2年徒刑，緩刑5年，須服200小時義務勞務、上4場法治教育。

被害女子在鄭起訴前因故死亡，事後鄭和家屬以100萬元達成調解。

2019年5月1日晚間，鄭鍇和被害女子、其他友人先後在台北市碧海山莊、星聚點復興店等處飲酒聚會，翌日凌晨2點多，陪同女方搭計程車離開。鄭見女方醉得不省人事，直接帶她入住南京西路的旅店性侵。過程中，女方痛醒，伸手推鄭表示「不要」，但鄭不理會，強行以生殖器插入她下體性交。

鄭和被害女子只是普通朋友，卻強制性交害對方身心受創。士林地院發現鄭在2013年間，曾猥褻13歲的教學對象，當時他從背後撩起女學生內衣，雙手包覆少女胸部猥褻，直到少女喊「好了吧？」才罷手。鄭因犯對未滿14歲女子猥褻罪，遭台北地院判處6月徒刑，緩刑3年。

士院考量鄭曾因妨害性自主件判決確定且緩刑，但未記取教訓又再犯，且在被害人甦醒後仍不罷手，惡性重大，不給緩刑。不過高等法院審理後考量鄭已與被害女子家屬和解，減判為2年刑，且緩刑5年。

高院表示，本案在偵查中原已依雙方意願排定調解，鄭鍇在這之前也已依被害人要求書立道歉聲明，但因被害人過世，他後來與女方母親達成調解，也履行完畢。因女方母親表示願意給鄭自新、緩刑機會，高院認為被害人原本也願意調解，只是她過世了、無法親自表達內心希望的彌補方式。

因鄭鍇取得死者母親寬恕，鄭鍇上訴請求輕判、緩刑，高院認為有理由。高院認為鄭是「一時失慮」，應無再犯之虞，加上對方母親也願意給他緩刑的機會，因此撤銷改判。不過鄭有妨害性自主前科，高院認為他欠缺兩性觀念、尊重女性性自主權，諭知緩刑付保護管束期間，提供200小時義務勞務，並應參加4場法治教育。