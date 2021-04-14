快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高院更二審批燒死9命「教化困難」 直指李國輝有殺人故意精神正常

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

緬甸華裔男子李國輝4年前在租屋處縱火，釀9死5傷慘劇，包括台北市警員王志偉也葬身火窟，李聲稱「腦中有聲音叫他這樣做」，一、二審與台灣高等法院更一審都判他死刑，褫奪公權終身，但最高法院去年仍撤銷發回。高院更二審今認定李有殺人故意，犯案時精神與常人無異，且「教化困難」，雖撤銷原判決但仍處死刑。

高等法院發言人黃玉婷表示，撤銷新北地方法院判決的理由，是因新北院認為李國輝（53歲）殺人既遂、未遂皆屬不確定故意（間接故意），但更二審認為是「直接故意」，這是最主要的差別。

此外，更二審認定李國輝犯放火燒毀現供人使用住宅未遂罪、殺人罪9罪、殺人未遂罪5罪，依想像競合從一重之殺人罪處斷。

黃玉婷也指出，李國輝沒有刑法第19條因「精神障礙或其他心智缺陷」而不罰或減輕其刑的狀況，且他的犯罪情節也符合公民與政治權利國際公約「情節最重大之罪」，且無法去除他有再犯可能性，或他有教化、再教化或社會教化可能。

更二審在綜合研判後，認為李國輝惡性重大至極、難以教化，且檢察官與被害人也都求處死刑，若量處無期徒刑或較輕刑度都無法還死者公道、撫慰生者痛苦。

為維護社會秩序、確保民眾生命安全，高院更二審決定量處和一審相同的死刑，褫奪公權終身。

李國輝來台廿餘年，已取得中華民國國籍。2016年3月李與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，曾兩度縱火，分別被判刑4月和1年，2017年11月又犯，這回活活燒死9人。台大醫院精神鑑定報告，認定李具辨別是非能力，犯案後曾返回現場觀看，還到民宅偷衣物變裝逃逸。

本案繫屬法院時，李國輝還能以中文應答、在法庭上和同鄉相罵，但事後卻說「聽不懂中文」，再也不輕易開口說話，都透過通譯傳話。

李國輝縱火害死9條命，台灣高等法院更二審今仍判他死刑。報系資料照片／記者王宏舜攝影
李國輝縱火害死9條命，台灣高等法院更二審今仍判他死刑。報系資料照片／記者王宏舜攝影

殺人 死刑 新北

延伸閱讀

失戀放火燒公寓害死9條命 緬甸華僑第四度遭判死

孟晚舟引渡案 港高院准查閱滙豐部分文件

屏東九棚前村長陳坤隆 挪用7萬多元補助款 遭判2年徒刑

財務糾紛縱火燒小三致毀容賠800萬 狠男還要給付補償金139萬

相關新聞

曾猥褻少女 ...惡狼小號手性侵友人她含恨亡 上訴改獲緩刑免關

小號演奏家鄭鍇前年帶著酒醉的女性朋友投宿旅店，原想乘機性交但過程中女方痛醒大呼不要，鄭遭拒絕後仍執意性交得逞。一審依強制...

失戀放火燒公寓害死9條命 緬甸華僑第四度遭判死

緬甸華裔男子李國輝4年前在租屋處縱火，釀9死5傷慘劇，台北市警員王志偉也葬身火窟，李犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，一、...

高院更二審批燒死9命「教化困難」 直指李國輝有殺人故意精神正常

緬甸華裔男子李國輝4年前在租屋處縱火，釀9死5傷慘劇，包括台北市警員王志偉也葬身火窟，李聲稱「腦中有聲音叫他這樣做」，一...

下班繞路吃鹹粥出車禍！台南地院認定職災「溫暖有人性」判決引發南北美食論戰

在通勤過程中去買早餐，而遭遇車禍，也算是職業災害嗎？最近網路瘋傳台南地院106年度行政訴訟判例，認定二度就業長者早上下班...

女老師爆當醫官洩慾工具、他到處約砲 無關公益判女賠10萬

陳姓女老師爆料鄭姓醫官與她未婚生子、坐月子時把她當洩慾工具，還常在網路約砲，鄭自訴陳女加重誹謗；台北地方法院認為鄭不是公...

影／台中區段徵收座談會場面火爆3警受傷！3人被法辦

台中市政府地政局今天配合烏日區前竹地區區段徵收第二次專案變更，在烏日社區活動中心召開變更烏日都市計畫公開展覽前座談會，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。