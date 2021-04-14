高院更二審批燒死9命「教化困難」 直指李國輝有殺人故意精神正常

緬甸華裔男子李國輝4年前在租屋處縱火，釀9死5傷慘劇，包括台北市警員王志偉也葬身火窟，李聲稱「腦中有聲音叫他這樣做」，一、二審與台灣高等法院更一審都判他死刑，褫奪公權終身，但最高法院去年仍撤銷發回。高院更二審今認定李有殺人故意，犯案時精神與常人無異，且「教化困難」，雖撤銷原判決但仍處死刑。

高等法院發言人黃玉婷表示，撤銷新北地方法院判決的理由，是因新北院認為李國輝（53歲）殺人既遂、未遂皆屬不確定故意（間接故意），但更二審認為是「直接故意」，這是最主要的差別。

此外，更二審認定李國輝犯放火燒毀現供人使用住宅未遂罪、殺人罪9罪、殺人未遂罪5罪，依想像競合從一重之殺人罪處斷。

黃玉婷也指出，李國輝沒有刑法第19條因「精神障礙或其他心智缺陷」而不罰或減輕其刑的狀況，且他的犯罪情節也符合公民與政治權利國際公約「情節最重大之罪」，且無法去除他有再犯可能性，或他有教化、再教化或社會教化可能。

更二審在綜合研判後，認為李國輝惡性重大至極、難以教化，且檢察官與被害人也都求處死刑，若量處無期徒刑或較輕刑度都無法還死者公道、撫慰生者痛苦。

為維護社會秩序、確保民眾生命安全，高院更二審決定量處和一審相同的死刑，褫奪公權終身。

李國輝來台廿餘年，已取得中華民國國籍。2016年3月李與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，曾兩度縱火，分別被判刑4月和1年，2017年11月又犯，這回活活燒死9人。台大醫院精神鑑定報告，認定李具辨別是非能力，犯案後曾返回現場觀看，還到民宅偷衣物變裝逃逸。