少年計誘高中女生拍裸照、獻身 兒少性剝削條例起訴　　

林姓少年假藉協助將網路裸照下架，要求高中女生自拍裸照給他欣賞，再條件交換與他發生性關係，被害人報警偵辦，台北地方檢察署偵結，依兒少性剝削防制條例等罪向台北地方法院少年法庭起訴林。

檢方認為，林涉犯兒少性剝削防制條例、強制未遂2罪，依法律規定，行為人犯罪時未成年、被發現時已成年，移送少年法庭，檢察官蒐證調查後，逕向北院少年法庭起訴林。

林姓少年與被害的高中女生透過IG結識為網友，2017年，被害人因有裸照在網路上流傳，林聲稱可協助她將裸照下架，但要求被害人另拍裸照供他觀賞，被害人於是在家裡或學校自拍，再傳送給林。

之後，林一再要求被害人多次傳送裸照，2018年2月，被害人與林談判，林將她約到台北市士林區民宅發生關係，承諾不再要求被害人傳送裸照，不過，去年4月林卻毀諾，再在網上傳送被害人舊裸照，並恐嚇被害人。