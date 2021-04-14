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少年計誘高中女生拍裸照、獻身 兒少性剝削條例起訴　　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

林姓少年假藉協助將網路裸照下架，要求高中女生自拍裸照給他欣賞，再條件交換與他發生性關係，被害人報警偵辦，台北地方檢察署偵結，依兒少性剝削防制條例等罪向台北地方法院少年法庭起訴林。

檢方認為，林涉犯兒少性剝削防制條例、強制未遂2罪，依法律規定，行為人犯罪時未成年、被發現時已成年，移送少年法庭，檢察官蒐證調查後，逕向北院少年法庭起訴林。

林姓少年與被害的高中女生透過IG結識為網友，2017年，被害人因有裸照在網路上流傳，林聲稱可協助她將裸照下架，但要求被害人另拍裸照供他觀賞，被害人於是在家裡或學校自拍，再傳送給林。

之後，林一再要求被害人多次傳送裸照，2018年2月，被害人與林談判，林將她約到台北市士林區民宅發生關係，承諾不再要求被害人傳送裸照，不過，去年4月林卻毀諾，再在網上傳送被害人舊裸照，並恐嚇被害人。

林向被害人恫稱「上次搞我很神氣嘛」、「該幫老子拍個幾張新照了吧」，另在IG貼出被害人照片，指「灣灣優質蘿莉學生妹，現就讀技院，個性放蕩不羈，喜歡給人口愛，有在灣灣的留學生回報真的值得」等。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

裸照 自拍 未成年

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