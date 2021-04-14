痛毆偷蕉賊還綁「死豬結」致死 蕉農判關3年定讞

楊姓香蕉農4年前拿竹棍痛毆鄭姓偷蕉賊，再將鄭的雙手、腳以「死豬結」方式綑綁長達2個小時，導致鄭全身發抖死亡；一審依傷害致死罪判楊3年8月徒刑，二審認為楊符合自首要件，依妨害自由致死罪改判3年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

楊的香蕉園多次失竊，讓他損失慘重，為此他在香蕉園看顧多天，身心俱疲。2017年5月27日上午7時許，他接獲母親消息指香蕉園有竊賊，他抵達現場發現鄭拿鐮刀偷香蕉，氣憤地拿竹棍拚命追打鄭並壓制在地。

楊奪下鄭手中的鐮刀後，再持續毆打鄭的身體、四肢及臀部，再反綁鄭的雙手固定在香蕉樹鐵桿上，之後改把鄭雙手、雙腳拉至身體前方綑綁，形成「死豬結」。

鄭被綁多時身體不適而發抖，楊卻沒理會持續逼問共犯下落，再和友人開車找共犯，當日中午時分返回香蕉園，他發現鄭已被其他人協助鬆綁，但奄奄一息躺地上，他仍和友人將鄭搬上車載去共犯家對質，事後再載回香蕉園；直到楊的父親發現鄭無動靜，報警處理，鄭已身亡。

經法醫解剖發現，鄭生前吸食安非他命過量，多重藥物中毒，身上多處鈍力傷、肋骨骨折，導致嚴重橫紋肌溶解症，且死豬結綁法害呼吸困難、姿勢性窒息。

楊在法院審理時，不否認毆打、綑綁鄭，但供稱沒有傷害致死、妨害自由致死的犯意，說是鄭一開始要求別報警，他與友人為追查共犯才拖這麼晚，但一審認為是卸責之詞，依傷害致死罪判刑3年8月。