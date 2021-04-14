台東男子酒駕騎電動自行車 遭警攔查公共危險罪送辦

台東1名55歲羅姓男子，昨騎電動自行車酒駕上路，由於變換車道未打方向燈，車身搖晃引起巡邏員警注意，將其攔查後，聞到濃濃酒氣，經酒測達0.61毫克，依公共危險罪送辦。

警方指出，羅男昨晚8點多行經中華路2段時，後方巡邏警發現羅變換車道未打方向燈，且一路車身搖晃，察覺有酒駕嫌疑，隨即上前攔查，發現羅身上散發濃濃酒氣，便要求下車受檢。

不過，過程中羅一度不肯配合拒絕出示身分，還打電話向母親求助，員警依公權力帶回派出所查證，並施予酒測，酒測值達0.61毫克，訊後依公共危險罪移送地檢署偵辦。

警方呼籲，無論是騎電動自行車或是電動腳踏車，只要是酒駕上路，都觸犯公共危險罪，民眾酒後應找指定駕駛或搭乘計程車返家，共同維護行車安全，保護自己也保護其他用路人。 台東1名55歲羅姓男子，昨騎電動自行車酒駕上路，由於變換車道未打方向燈，車身搖晃引起巡邏員警注意，將其攔查後，聞到濃濃酒氣，經酒測達0.61毫克，依公共危險罪送辦。記者尤聰光／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康