20歲男當火車之狼！竟對鄰座女子伸鹹豬手摸臀判處拘役
20歲陳姓男子去年10月8日上午10時30分，搭乘台鐵自強號列車第1車坐在第32號座位上，於列車行經台南市東區路段時，趁坐在隔壁30號座位上女子正使用手機不備之際，將左手伸至女方座位後方，撫摸臀部，「有色狼！」女子大叫，拍照蒐證，在同車人員協助下將他扭送法辦，陳坦承一時衝動，台南地院認他犯性騷擾防治法，處拘役40日，可上訴。
經鐵路警察局高雄分局及檢方調查，陳坦承犯案，與女子警詢及偵查中證述情節相符，現場查獲照片等資料佐證。
台南地院審酌，陳犯罪的動機、目的、手段，不思尊重他人身體自主權利，竟趁與女子同搭火車機會，對她性騷擾，任意侵犯告訴人身體自主權，造成其心理不安全感，所為可議。同時，考量陳犯後始終坦承犯行態度，並斟酌他並無犯罪前科紀錄，及其智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，處拘役40日，可易科罰金。
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