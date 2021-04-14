20歲男當火車之狼！竟對鄰座女子伸鹹豬手摸臀判處拘役

20歲陳姓男子去年10月8日上午10時30分，搭乘台鐵自強號列車第1車坐在第32號座位上，於列車行經台南市東區路段時，趁坐在隔壁30號座位上女子正使用手機不備之際，將左手伸至女方座位後方，撫摸臀部，「有色狼！」女子大叫，拍照蒐證，在同車人員協助下將他扭送法辦，陳坦承一時衝動，台南地院認他犯性騷擾防治法，處拘役40日，可上訴。

經鐵路警察局高雄分局及檢方調查，陳坦承犯案，與女子警詢及偵查中證述情節相符，現場查獲照片等資料佐證。