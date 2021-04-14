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下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

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下班繞路吃鹹粥出車禍！台南地院認定職災「溫暖有人性」判決引發南北美食論戰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

在通勤過程中去買早餐，而遭遇車禍，也算是職業災害嗎？最近網路瘋傳台南地院106年度行政訴訟判例，認定二度就業長者早上下班後，前往永康兵仔市吃鹹粥再回家，返家發生車禍，勞保局認為不是上下班途中的合理路徑不理賠，但法官認下班後去吃碗鹹粥，是台南年長者的習性，也是每天生活小確幸，判勞保局敗訴，認定一則溫暖有人性的判決。

未料，這則判決在網路發酵，司法院臉書貼文「我早餐吃鹹粥，你呢」、「我都吃爌肉飯」，藉此闡述何謂職業災害，通勤時發生的通勤災害也算是職業災害？此文一出，引發各縣市首長紛紛留文。

台南市長黃偉哲留言「貴院意見不代表本市立場...」、網友爆料「市長牛肉湯喝起」，嘉義市長黃敏惠直接po照，指煎粿、雞肉飯、米糕、四神湯及杏仁茶加油條多種選擇，高雄市長陳其邁指鍋燒麵、肉圓、肉燥飯，連屏東縣長潘孟安、立委江永昌、郭國文等政治人物紛紛po出各縣市在地早餐日常，有如南北美食大PK。

這則判決，挑起南北美食大PK，源自於台南地院106年度行政訴訟判決，當年66歲陳姓男子擔任大廈管理員上完夜班，早上下班後，前往永康兵仔市吃鹹粥再回家，返家發生車禍，致受有頭部外傷左側併蜘蛛網膜下腔出血等傷害，2014年11月19日間申請職業傷害傷病及醫療給付共17萬9千多元傷害傷病給付，但勞保局認為不是上下班途中的合理路徑不理，案經高雄高等行政法庭發回更審，台南地院更一審判勞保局敗訴。

台南地院判決指出，陳為民國39年出生，現年66歲，而食、衣、住、行等需求，皆屬民生必需，且民以食為天，食用三餐乃人民之天職及生活所需，況對於一位長年住台南的年長者，值夜班後，早上7點下班後順道去喝一碗台南傳統美食鹹粥當作早餐，確屬一天的小確幸，也為台南年長者的習性，並不為過，應屬日常生活所必需的私人行為。

而勞保局執意認原告可以選擇到其他路線的早餐店用餐，顯以北部或外地人的思考，未考量台南人年長者及台南在地人早餐的傳統，地區性的特質所致。

台南地院認陳為年長者，清晨下班需吃鹹粥的小確幸的日常需求，時間及距離均尚在合理範圍內，最後判勞保局敗訴，認定一則溫暖有人性的判決。

司法院臉書貼文「我早餐吃鹹粥，你呢」、「我都吃爌肉飯」，藉此闡述何謂職業災害，通勤時發生的通勤災害也算是職業災害等，引發各縣市首長po文，有如南北美食大PK。記者邵心杰／翻攝
司法院臉書貼文「我早餐吃鹹粥，你呢」、「我都吃爌肉飯」，藉此闡述何謂職業災害，通勤時發生的通勤災害也算是職業災害等，引發各縣市首長po文，有如南北美食大PK。記者邵心杰／翻攝
台南市長黃偉哲留言「貴院意見不代表本市立場…」、網友爆料「市長牛肉湯喝起」，嘉義市長黃敏惠直接po照PK。記者邵心杰／翻攝
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圖為鹹粥示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照
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早餐 小確幸 車禍

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