帶女檢察官陪應酬助興就能高升？基層檢憂部長閉眼圈派檢察長

富商翁茂鍾因與高階司法人員不當飲宴及送禮，引爆司法醜聞，時值全國檢察長大調動在即，有人在檢察官論壇拋出一篇文章，內容指有高層找女檢察官陪同出席飲宴，供高官、社會賢達助興，用漂亮的經歷入圍了檢察長，只要部長願意閉上眼、遮住耳朵，就能順利拿下大位，文章引發高度熱議。

因應檢察長人事異動，檢審會票選委員日前公布12人入圍名單，法務部長蔡清祥將從中圈選6名新任檢察長，名單預計16日揭曉。

本月9日，有檢察官以暱稱「聽故事的人」，在檢察官論壇PO出一篇文章，內容細數一名男檢察官如何布局升官版圖，似乎想透過內網向蔡清祥喊話，籲請部長挑選人才要睜大雙眼，由於這篇文章描繪生動，成為不少檢察官討論熱議的話題。

文章開頭即引人入勝，內容指出，「這是江湖流傳已久的恐怖故事，問過很多與其共事過的，都言之鑿鑿，表示確有其事，不知道你或妳聽過沒？」

內文指出，「很久很久以前，有個男人分發當檢察官，看著同署升遷的學長姐們，有的是辛辛苦苦苦辦大案才升的，也有一路靠關係輕鬆愉快升的，從此他立了志，只要靠關係能解決的事，何必冒著風險辦案呢？」

「果然那年他順利派升主任了，接著靠著舌燦蓮花的通天本領，又升到了重要位置，可是在辦公室內襄助檢察長閱著繁雜的卷宗，著實讓他心煩意躁，所以他心心念念更更高的位置，開始利用他的身分，向有權有勢的人賣著署內的重要案件，找女檢陪同出席飲宴，供高官、社會賢達助興，累積著驚人的人脈。」

「不意外，他要到了一個位高權重責任輕的位置，但這一次他想要自己作主，不再想事事請示比他笨的人，於是用漂亮的經歷入圍了檢察長，只要部長願意閉上眼、遮住耳。」

文章PO出後，一名曾在北部某地檢署學習的司法官回憶說，當年他還在學習期間，曾向這名指導老師請教在檢察界如何才能派升主任？這名高官當時回說，他今日能坐上這個位置，「都是靠晚上吃飯應酬建立關係來的」，此話一出，讓這名學習司法官相當驚訝。

據知情人士回憶，有次檢察官會議中，一名辦過無數大案的王姓主任檢察官正發表專題演講，演講完畢後，詢問台下學習司法官有何意見時？該名學習司法官舉手問道，「要升主任檢察官是否要去吃飯應酬？」王姓主任檢察官當眾人面回覆說，「我從來不吃飯的。」

會後不少人詢問該名學習司法官，為何如此提問？該名學習司法官說，這是一名高層教他如何在檢察界立足的「升官版圖」，此時大家才知竟有人如此指導學生。