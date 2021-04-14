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北市府建管處爆集體收賄 涉案業者交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北市政府爆集體收賄案。調查局北機站查出，市府建管處時任幫工程司謝國立等4人，涉收受營造業者裕泰坤公司、長泰金公司賄賂，放水審核核發「陽明書院明德會館」豪宅使用執照，讓業者不因逾期取得執照遭罰違約金，昨天搜索19處地點，約談9名官商到案，今凌晨依貪汙罪移送台北地檢署，涉案業者5萬元交保。

漏夜約談包括建管科員謝國立、王德全、胡朝養、楊忠翰、跑照業者黃士勳等；交保業者則有長泰金公司總經理羅國郎、裕泰坤公司總經理王勁中、工地主任劉書瑞。

據調查，「陽明書院明德會館」是一名黃姓業者（案發後死亡）先向裕泰坤公司靠行，再向長泰金公司承包該建案工程，黃男與長泰金約定2015年11月須取得建案使用執照，否則要繳納10萬餘元違約金給長泰金，作為工程延宕之賠償。

黃男明知違規無法履約，為免繳納違約金，2015年11月透過跑照業者黃士勳，以現金行賄時任建管處施工科幫工程司謝國立、工程員王德全，謝國立及王德全在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，竟於1天內火速簽准核發使用執照。

黃男為儘速完成違建複查，另行賄建管處查報隊約聘工程員楊忠翰、約聘工程員胡朝養各5萬元，使公務員無視陽台外推違規及未赴建案現場實地勘查拍照，予以放行通過違建複查，涉及貪汙行收賄罪。

據調查，行賄款是黃男經王勁中同意後支付，部分款項是裕泰坤出帳、部分款項則是裕泰坤先出帳，再向長泰金請款，由劉書瑞製作給經黃男過目。

北市府建管處科員林韋鳴。記者張宏業／攝影
北市府建管處科員林韋鳴。記者張宏業／攝影
北市府建管處科員楊忠翰。記者張宏業／攝影
北市府建管處科員楊忠翰。記者張宏業／攝影
裕泰坤公司總經理王勁中。記者張宏業／攝影
裕泰坤公司總經理王勁中。記者張宏業／攝影
北市府建管處科員王德全。記者張宏業／攝影
北市府建管處科員王德全。記者張宏業／攝影
北市府建管處科員謝國立。記者張宏業／攝影
北市府建管處科員謝國立。記者張宏業／攝影

違建 收賄

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