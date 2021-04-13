泰達幣盜領千萬案 北檢聲押在逃主嫌蔡宗霖

國內某知名虛擬貨幣平台去年11月遭一個盜幣集團利用系統Bug等漏洞，盜領虛擬貨幣泰達幣千萬元，調查局資安站今年1月搜索約談主嫌李思慧等8人，由於尚有共犯未到案，檢方聲押禁見4人獲准；資安站經過多月布線追查，今天循線再逮捕未到案蔡宗霖、黃文俞夫妻檔，由於蔡另案遭新北檢通緝，檢方訊後向法院聲押，黃女20萬交保。

據調查，李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏4人涉於2020年間，先在虛擬貨幣交易平台申請帳號，再由陳俊寧、蔡宗霖、黃文俞、王明郎利用手機、電腦設備登錄交易平台，藉由重複操作泰達幣兌換、賣出、提領方式，讓系統重複執行、來不及更新，造成溢領結果產生，使被害人遭受千萬元損失。

資安站發現，此集團溢領泰達幣後，又把虛擬貨幣匯到成員蔡宗霖帳戶中，藉此隱匿犯罪所得，另涉犯洗錢防制法；由於當時尚有蔡宗霖等人未到案，檢察官洪敏超認為有串證之虞，聲押禁見李思慧、張修豪、陳楷寯、林哲佑；集團成員賴俊宏20萬交保。