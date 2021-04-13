泰達幣盜領千萬案 北檢聲押在逃主嫌蔡宗霖

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

國內某知名虛擬貨幣平台去年11月遭一個盜幣集團利用系統Bug等漏洞，盜領虛擬貨幣泰達幣千萬元，調查局資安站今年1月搜索約談主嫌李思慧等8人，由於尚有共犯未到案，檢方聲押禁見4人獲准；資安站經過多月布線追查，今天循線再逮捕未到案蔡宗霖、黃文俞夫妻檔，由於蔡另案遭新北檢通緝，檢方訊後向法院聲押，黃女20萬交保。

據調查，李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏4人涉於2020年間，先在虛擬貨幣交易平台申請帳號，再由陳俊寧、蔡宗霖、黃文俞、王明郎利用手機、電腦設備登錄交易平台，藉由重複操作泰達幣兌換、賣出、提領方式，讓系統重複執行、來不及更新，造成溢領結果產生，使被害人遭受千萬元損失。

資安站發現，此集團溢領泰達幣後，又把虛擬貨幣匯到成員蔡宗霖帳戶中，藉此隱匿犯罪所得，另涉犯洗錢防制法；由於當時尚有蔡宗霖等人未到案，檢察官洪敏超認為有串證之虞，聲押禁見李思慧、張修豪、陳楷寯、林哲佑；集團成員賴俊宏20萬交保。

據了解，泰達幣（Tether）是目前世上最熱門的虛擬貨幣之一，匯率與美元相仿，1顆泰達幣等於1美元。

泰達幣盜領主嫌蔡宗霖。記者張宏業／攝影
泰達幣盜領主嫌蔡宗霖。記者張宏業／攝影
泰達幣盜領主嫌蔡宗霖妻子黃文俞。記者張宏業／攝影
泰達幣盜領主嫌蔡宗霖妻子黃文俞。記者張宏業／攝影

泰達幣 虛擬貨幣 資安

延伸閱讀

泰達幣盜領千萬案 調查局資安站再逮三嫌送辦

茂林年業績 拚增兩位數

她火車上嗆蔡英文「入監槍決」 自行到案北檢訊問中

「蔡英文論文是騙局！」賀德芬：北檢無知、無恥、無能

相關新聞

傅崐萁假釋准不准？矯正署正最後審議

立委傅崐萁炒作凱聚等股票被判有期徒刑2年10月確定，去年發監，他另涉合機炒股等2案，裁定應執行有期徒刑3年10月，傅在獄...

洪瑞珍三明治鬧雙胞 堂兄告堂妹不得再使用

知名三明治店洪瑞珍二代經營者洪峻聲對堂妹洪毓姍提告，洪男指洪女經營的洪瑞珍傳世有限公司侵害商標權，要求洪女不得再使用「洪...

泰達幣盜領千萬案 調查局資安站再逮三嫌送辦

國內某知名虛擬貨幣平台去年11月遭一個盜幣集團利用系統Bug等漏洞，盜領虛擬貨幣泰達幣千萬元，調查局資安站今年1月搜索約...

北市府爆收賄弊案護航廠商 建管處：如涉不法將嚴懲

台北市政府建管處爆發弊案，施工科時任的謝姓、王姓、胡姓楊姓工程員4人，涉嫌收賄數萬元，明知「陽明書院明德會館建案」有違約...

貿然開車門害女慘摔骨折 粗心下場判賠151萬元

桃園市59歲崔姓男子下車時沒注意後方來車，貿然開啟車門，導致後方1輛機車迎面撞上，後座謝姓女子慘摔全身多處骨折，崔刑事被...

平交道遮斷器升起但警鈴一直響 車輛通過罰9萬

彰化縣員林市中央路平交道（縣80鄉鎮）昨發生一輛白色休旅車被卡在鐵軌上，幸好停等的其它車輛駕駛人見義勇為，下車抬起平交道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。