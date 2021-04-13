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傅崐萁假釋准不准？矯正署正最後審議

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

傅崐萁。圖／聯合報系資料照
傅崐萁。圖／聯合報系資料照

立委傅崐萁炒作凱聚等股票被判有期徒刑2年10月確定，去年發監，他另涉合機炒股等2案，裁定應執行有期徒刑3年10月，傅在獄中申請假釋本月初初審通過，矯正署正做最終審議。

傅崐萁去年5月25日先因凱聚案發監花蓮監獄，去年12月21日移監光復鄉的自強外役監，日前傅申請假釋，獲假釋審議委員會初審通過。

不過，假釋審議二級二審制，傅提申請案公文已送矯正署複審，有機會在本月中左右獲准假釋，如未獲核准，依相關規定，傅3至4個月後可以再次申請。

傅崐萁炒作凱聚等股票，依違反證券交易法判刑2年10月確定，發監後，再因合機炒股案、假離婚案各被判刑8月、6月，後2案已執行1年1月刑期完畢，台灣高檢署聲請將傅3罪定應執行刑，高等法院裁定應執行刑為3年10月。

傅崐萁所犯罪主要是凱聚等炒股案，高院更三審以違反證交法判刑2年10月，經最高法院駁回上訴後判刑確定。

傅崐萁另被控合機炒股案，台中高分院更二審判傅有期徒刑8月，經最高法院駁回傅所提上訴案告確定。

傅崐萁也被控擔任花蓮縣長時，與妻子徐榛蔚辦理假離婚，再任命徐為副縣長，被依公務員登載不實罪判刑6月，徐榛蔚也判刑4月，傅、徐2人均得易科罰金確定。

傅崐萁 假釋

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