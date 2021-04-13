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洪瑞珍三明治鬧雙胞 堂兄告堂妹不得再使用

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洪瑞珍三明治鬧雙胞 堂兄告堂妹不得再使用

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

知名三明治店洪瑞珍二代經營者洪峻聲對堂妹洪毓姍提告，洪男指洪女經營的洪瑞珍傳世有限公司侵害商標權，要求洪女不得再使用「洪瑞珍」名稱。智慧財產法院審理後，判決洪瑞珍傳世有限公司、洪毓姍及其丈夫蔡志明應連帶賠償80萬元，「洪瑞珍傳世有限公司」及「洪瑞珍三明治店」禁止再使用「洪瑞珍」名稱。可上訴。

洪峻聲提告表示，父親洪宜杉從1947年以「瑞珍商店」經營菓子店，並與其他兄弟打拼，後改為「洪瑞珍」，並在1969年將洪瑞珍及圖形註冊為商標，到目前已是全台知名的三明治商標。2010年，洪宜杉將商標轉移給洪峻聲繼續經營。

洪毓姍及蔡志明在2018年開始以「洪瑞珍」商標開設店舖，販售三明治，洪峻聲曾提起刑事告訴，但洪女等2人承諾不再使用侵權商標，並達成和解。不過，洪女還是使用「洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍第二代女兒創立」、「洪瑞珍二代店」、「洪家手作」等名稱銷售產品，導致消費者混淆。洪峻聲因而向智慧財產法院提起民事訴訟，要求洪瑞珍傳世有限公司、洪毓姍及蔡志明連帶賠償500萬元，並在報紙上刊登判決書。

洪毓姍則辯稱，洪瑞珍餅店是由她的父親洪明照與其他5名兄弟合夥經營，後來推派洪宜杉擔任商號登記負責人，當時並無法「共有」商標，因此6兄弟約定「家族成員」可以無償使用「洪瑞珍」商標。她指出，目前使用的商標是「洪家手作」或「洪家」，並非洪瑞珍，宣傳上雖有「洪家手作洪瑞珍第二代概念店」，但僅是說明歷史淵源，並沒有混淆消費者的情況。

法官審理認為，洪女等使用「洪家手作」或「洪家」沒有問題，部分指稱「洪瑞珍」的行為，符合「指示性合理使用」、「描述性合理使用」，而不是商標權效力所及。因此，法官認為，洪男要求銷毀「洪家手作」或部分有描述到洪瑞珍的招牌、包裝等不合理。且洪男未舉證名譽被如何侵害，因此要求將判決書刊登在報紙上也不合理。

不過，法官認為「洪瑞珍傳世有限公司」及「洪瑞珍三明治店」確實違反《商標法》，法官審酌後判決「洪瑞珍傳世有限公司」及「洪瑞珍三明治店」應去除「洪瑞珍」三字，洪瑞珍傳世有限公司、洪毓姍及其丈夫蔡志明應連帶賠償80萬元，可上訴。

知名三明治店洪瑞珍二代經營者洪峻聲對堂妹洪毓姍提告，洪男指洪女經營的洪瑞珍傳世有限公司侵害商標權，要求洪女不得再使用「洪瑞珍」名稱。圖/取自洪瑞珍三明治的台灣總店臉書
知名三明治店洪瑞珍二代經營者洪峻聲對堂妹洪毓姍提告，洪男指洪女經營的洪瑞珍傳世有限公司侵害商標權，要求洪女不得再使用「洪瑞珍」名稱。圖/取自洪瑞珍三明治的台灣總店臉書
洪瑞珍商標。圖/取自判決書
洪瑞珍商標。圖/取自判決書

民事訴訟 商標

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