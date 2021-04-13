泰達幣盜領千萬案 調查局資安站再逮三嫌送辦

國內某知名虛擬貨幣平台去年11月遭一個盜幣集團利用系統Bug等漏洞，盜領虛擬貨幣泰達幣千萬元，調查局資安站今年1月搜索約談主嫌李思慧等8人，由於尚有共犯未到案，檢方聲押禁見4人獲准；資安站經過多月布線追查，今天循線再逮捕未到案的蔡姓、黃姓、陳姓等3名主嫌，晚間依妨害電腦使用罪移送台北地檢署，不排除聲押。蔡男的黃姓妻子20萬交保。

據調查，李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏4人涉於2020年間，先在虛擬貨幣交易平台申請帳號，再由陳俊寧、蔡宗霖、黃文俞、王明郎利用手機、電腦設備登錄交易平台，藉由重複操作泰達幣兌換、賣出、提領方式，讓系統重複執行、來不及更新，造成溢領結果產生，使被害人遭受千萬元損失。

資安站發現，此集團溢領泰達幣後，又把虛擬貨幣匯到成員蔡宗霖帳戶中，藉此隱匿犯罪所得，另涉犯洗錢防制法；據了解，泰達幣（Tether）是目前世上最熱門的虛擬貨幣之一，匯率與美元相仿，1顆泰達幣等於1美元。