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北市府爆收賄弊案護航廠商 建管處：如涉不法將嚴懲

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市政府建管處爆發弊案，施工科時任的謝姓、王姓、胡姓楊姓工程員4人，涉嫌收賄數萬元，明知「陽明書院明德會館建案」有違約事實，火速簽准核發使用執照，有官商勾結弊端；對此，建管處今天表示，全案已進入司法程序，如有涉及不法之員工將依法嚴處。

據調查，「陽明書院明德會館建案」是黃姓業者（已死亡）靠行的裕泰坤公司承攬長泰金公司土建工程，因黃與長泰金約定2015年11月取得建案使用執照，否則每日需繳納10萬餘元違約金給長泰金，作為工程延宕之賠償。

黃明知違規無法履約，為免繳納高額違約金，2015年11月透過跑照業者黃某，以現金行賄謝、王，兩人在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，竟於一天內火速簽准核發使用執照。為能儘速完成違建複查，再行賄楊、胡各5萬元，予以放行通過違建複查。

建管處對此表示，市府對同仁品操一向從嚴要求，並秉持「不枉直、不庇縱、不護短」之原則辦理，本案已進入司法偵辦程序，建管處將全力配合司法機關偵辦，如有涉及不法之員工，將依法嚴處。

台北市政府建管處爆發收賄案，護航廠商免繳高額違約金。圖／聯合報系資料照
台北市政府建管處爆發收賄案，護航廠商免繳高額違約金。圖／聯合報系資料照

違建 收賄

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