貿然開車門害女慘摔骨折 粗心下場判賠151萬元

桃園市59歲崔姓男子下車時沒注意後方來車，貿然開啟車門，導致後方1輛機車迎面撞上，後座謝姓女子慘摔全身多處骨折，崔刑事被依過失傷害判刑2月，謝女提附帶民事求償250萬元；法院審酌謝女受傷後需請看護、無法上班及精神撫慰金等，判處崔應賠償謝151萬元，可上訴。

判決書指出，崔男於107年3月搭乘女婿駕駛的小客車，沿桃園區同德五街往中正路方向行駛，停靠路邊要下車前，未依規定注意來車，後方白姓男子所駕機車閃避不及，迎面擦撞左側後座車門，使機車後座謝姓女乘客失衡摔落、以左半身著地，謝女左肩、踝、腳背挫傷、肩關節脫位、外踝、肱骨閉鎖性骨折等多處內外傷。

謝女遭遇飛來橫禍，對崔男提起刑事附帶民事訴訟，刑事部分崔男被判有期徒刑2個月，民事部分謝女求償就醫車費新臺幣1萬2000元、看護費用104萬餘元、勞動損失16萬餘元、精神慰撫金128萬餘元，共250萬元。

崔男對於犯行坦承不諱，但質疑原告雖居桃園，卻搭計程車遠赴台中中國醫藥大學附設醫院治療3次，單次4000元並無必要，1000元便足夠。針對精神撫慰金百餘萬元，也要求法院考量兩造之經濟社會地位、原告傷勢重新審酌。

桃園地院指出，醫病關係注重信賴，原告可選擇信任之醫師及醫院就診，因此請求車費合理，再審酌雙方年齡、社會地位、資力、傷勢等，認為精神慰撫金30萬元為適當，加上車費、看護費、勞動損失等，判崔男共需賠償151萬餘元，全案可上訴。