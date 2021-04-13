北市府建管處爆收賄弊案 調查局搜索約談19人

台北地檢署。本報資料照片

調查局接獲檢舉，指台北市政府建築管理工程處施工科幫工程司謝國立，明知「陽明書院明德會館建案」有違約事實，涉收受賄絡火速簽准核發使用執照，有官商勾結弊端，北機站今天搜索約談19人到案，預計晚間依貪汙罪移送台北地檢署。

據調查，「陽明書院明德會館建案」是黃姓業者（已死亡）靠行的裕泰坤公司承攬長泰金公司土建工程，因黃與長泰金約定2015年11月取得建案使用執照，否則需繳納10萬餘元違約金給長泰金，作為工程延宕之賠償。

黃明知違規無法履約，為免繳納高額違約金，2015年11月透過跑照業者黃士勳，以現金行賄時任建管處施工科幫工程司謝國立及工程員王德全，謝國立及王德全在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，竟於1日內火速簽准核發使用執照。

黃為能儘速完成違建複查，再行賄建管處查報隊約聘工程員楊忠翰、約聘工程員胡朝養各5萬元，使承辦公務員無視陽台外推違規及未赴建案現場實地勘查拍照，予以放行通過違建複查。

據調查，行賄款是黃經王勁中同意後支付，部分款項是裕泰坤出帳、部分款項是裕泰坤先出帳，再向長泰金請款，分別由劉書瑞或黃士勳製作，經黃過目後，再向裕泰坤或長泰金請款。