獨／6名女調查官集體控訴性騷 調查局犯防組長改記大過

調查局桃園市調查處機動站組長高得志遭6名女調查官集體控訴性騷。圖資料照

調查局桃園市調查處機動站組長高得志遭6名女調查官集體控訴性騷，考績會先前決議將高記小過改調基隆站懲處，調查局今天緊急召開紀律會議，決議將高得志改記大過一次，高得志考績今年勢必丙等，未來五年也難升遷。

據了解，高得志改記大過理由，主要是調查局去年宣導性騷擾防制事件後，高得志還對桃園處組內女性有不當言語、肢體碰觸；另外，高得志透過同處調查官陳仕勇丟出一份答辯書，聲稱督察處調查不公，決定要向監察院檢舉，也讓局長呂文忠相當火大。

6名女調查官投訴高得志內容，主要包括說話時會碰大腿、開黃腔、故意擦撞身體部位、言語性騷擾、在健身房想看同仁穿清涼衣著、未經同意轉貼女同事放在臉書的泳裝照、參加烤肉活動分送「杏鮑菇」時，疑對女同仁有性暗示。

高得志先前在考績會召開當天僅2頁書面聲明，記小過懲處結果出爐後，高不服，撰寫14頁、近6千字答辯書向督察處申冤，並點名處長廖榮旭聲稱早就知情，為何對同仁申訴不作為；沒多久，陳仕勇也跳出來力挺。

高得志說，他在桃園處服務6年，沒有異性告訴他感到不適，其他工作中的衝突，如中機站借詢問室放鳥事件、女調查官不接電話事件、疑似摸臀事件或其他開黃腔言論，都可以攤開討論，或找上級幹部溝通解釋。

高說處長廖榮旭聲稱很早就知道，但從未向他本人查證，或向主任、副主任幹部了解，今年初他被告知將被調職時，「督察處表示是桃園市處內部一直不處理」，督察處只好動用職權先將他調單位處置。