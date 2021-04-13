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沒蓋好水溝蓋醉翁騎車打噴嚏摔癱 三星鄉公所要賠74萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

廖姓七旬老翁酒後騎自行車，行經宜蘭縣三星鄉星義路電線桿前打了個噴嚏，因排水溝蓋遭掀開，車子前輪卡入水溝孔而失控，廖倒地、頸脊髓損傷併四肢癱瘓，頸椎也骨折。廖提國家賠償訴訟，求償172萬餘元，宜蘭地方法院判三星鄉公所須賠159萬餘元；鄉公所上訴，台灣高等法院改判賠償金額減至74萬餘元確定。

廖姓老翁（72歲）2018年10月27日晚間騎車經過事發路段時人車倒地，他表示出院後完全臥床，大小便失禁、失去生活自理能力、全日需專人照顧，病因極重度障礙而安置老人長期照顧中心，三星鄉公所是水溝蓋的管理維護機關，明顯有缺失。

水溝蓋的功能就是要防止人車不慎跌入水溝，但蓋子竟然被掀開，廖認為他得支出醫療、看護費，依複式霍夫曼計算法計算平均餘命為16.67年，在加計精神慰撫金後，應求償294萬餘元，但他只索償172萬餘元。

三星鄉公所表示水溝蓋都有巡查、通報與維護機制，這起水溝蓋遭掀屬偶發事故，難以要求鄉公所24小時隨時巡查。鄉公所表示，廖事發前曾喝酒，酒精濃度為每公升0.739毫克，已接近中度酩酊、平衡障礙狀態，他打噴嚏致重心不穩，這和水溝蓋是否遭掀無直接關係。

宜蘭地院認為廖姓老翁酒後騎車反應能力較差，減輕鄉公所三成賠償金，判159萬餘元，鄉公所不服而上訴。

高等法院參照到場處理的黃姓警員證詞，認為廖的確是在行經當地時打了噴嚏而失去平衡、前輪陷進水溝人車倒地，鄉公所既未能及時將水溝蓋復位，廖依國家賠償法求償有據。

高院認為廖姓老翁可請求的金額包括醫藥費1萬4891元、看護費196萬7385元、慰撫金50萬元，但這個水溝孔並非位在車道內，廖是在酒後反應能力及注意力欠佳、對車輛的操控能力下降下騎車上路，自己該負七成過失責任，在過失相抵後，可求償的金額是74萬4683元。

廖姓老翁酒後騎自行車，因打噴嚏失控，前輪陷入未蓋好的水溝蓋內，人車倒地而摔癱。廖提國家賠償訴訟，台灣高等法院認為廖有七成責任，改判宜蘭縣三星鄉公所賠償74萬餘元確定。示意圖／聯合報系資料照片
廖姓老翁酒後騎自行車，因打噴嚏失控，前輪陷入未蓋好的水溝蓋內，人車倒地而摔癱。廖提國家賠償訴訟，台灣高等法院認為廖有七成責任，改判宜蘭縣三星鄉公所賠償74萬餘元確定。示意圖／聯合報系資料照片

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