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警紀弊案一直爆 酒客辱嗆警：你有插股是不是？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

北市警中山分局收賄案連環爆，影響執法形象。中山分局中山一派出所員警獲報處理酒店與酒客消費糾紛時，被酒客嗆「你有插股是不是？」台北地方法院審理，依侮辱公務員罪判酒客拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

檢調偵辦「曉」酒店官商勾結案，查出業者按月行賄員警以包庇經營色情，先後共對曾任或現任中山分局員警發動過7波搜索查辦，多名官警中箭落馬，台北地方檢察署迄今仍有偵查中貪瀆案未結。

陳姓男子2020年10月11日凌晨在位於台北市中山區的地下室酒店消費，與酒店員工口角，業者報警，中山一派出所黃姓等3名制服員警前往處理。

檢察官指控，員警們見陳姓酒客渾身散發酒氣、不願離去，上前將陳帶離，陳明知員警正執行公務，卻當場以「你有插股是不是？」「你有拿錢是不是？」以及以穢語辱侮警察，員警依現行犯逮捕陳移送法辦，陳被訴。

法院審理時，陳認罪，法官認為陳同時觸犯侮辱公務員罪、公然侮辱罪，依侮辱公務員罪論罪。

判決書指出，陳姓酒客因與店家爭執，經員警到場處理，以穢語、插干股等語辱罵執法員警，考量他偵查中與3名員警成立調解，且有履約，判陳拘役刑，並諭知易科罰金折算標準。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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