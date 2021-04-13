1間凶宅她們買空賣空賺2手 衰男高價買入氣到發抖

江姓炒房客用450萬元價格買入一間凶宅，請黃姓女房仲找來林姓女子當人頭，由林女以698萬元總價，向銀行成功詐貸550萬元，扣除成本後淨賺近百萬；後來黃女、林女再將房子以625萬元賣給陳姓男子，短短不到半年房子就賺兩手，等到陳男歡喜入厝，才發現高價買到凶宅，控訴黃女刻意隱瞞，氣得提告；高雄地方法院審理後，依偽造文書罪判江男1年8月徒刑，黃女犯偽造文書、詐欺，合併判1年9個月，至於林女，僅充當人頭，未經地檢署起訴。

江男購入的住宅前任陳姓屋主2009年7月從房內跳樓輕生，後來房產轉而由兒子繼承，因陳家人不願留在傷心地，以低於市價的450萬元尋求脫手。

判決指出，江男發現陳男房屋低於市價，先預付50訂金後，再與擔任仲介的黃女合作，由黃女負責找人頭「買房」，利用墊高房屋成交價方式，向銀行超額貸款，等房子順利成交後，黃可以分得2萬元佣金。

後來黃女找上缺錢的林姓檳榔西施當人頭，為了讓林女順利通過銀行徵信，江男偽造林女報稅、存摺等資料，還安排林女至營造公司任職，方便取得工作及薪資證明，在銀行對保前，雙方還到工地實際「模擬」上班實況，最後林以698萬買房需求，成功貸款550萬元，江扣除要給陳男的尾款400萬、5000元貸款手續費、給黃女2萬元佣金及50萬已支付的訂金後，剩餘97萬5千元全納為己有。

房子順利成交後，黃女為了快速脫手，相隔3個月找上另名陳姓買家，卻未跟陳男表明該房是「凶宅」，使得陳以625萬元買下房子，等到陳男攜家帶眷入住新厝後，經鄰居告知才發現高價買入凶宅，氣得提告。

陳男指控，買屋時黃女避談房子是不是凶宅，甚至謊稱林姓屋主是黃女「媽媽」，因為媽媽不住才會脫手，他一再強調房子不能是凶宅，黃女也保證房子沒問題，誰知道到最後原來是場騙局。

但江男、黃女否認詐欺，黃女辯稱江男並未告訴他房子是凶宅，江出庭時則喊冤，稱早就跟黃女告知前屋主有憂鬱症從屋內墜樓，只是不知道是不小心還是自己跳，但有強調房子是事故屋、是凶宅，當時林女也再場，但林並沒有問很詳細，以為她知道房子曾出過事。

最後雄院合議庭比對3方證詞，認為江男確實曾向黃女、林女告知曾有人從房屋陽台墜落，只是知情的黃女即便在購屋的陳男追問下，仍否認該棟房子是凶宅，因此不採信黃女說法。

合議庭認為，江男、黃女正值青壯，卻不用正當方式賺取金錢，江利用林女當人頭詐貸，黃女則是明知道房子有人自殺，卻隱瞞凶宅事實將房屋賣給陳男，考量兩人犯後否認犯行，且未賠償被害人，江男依偽造文書判1年8月，犯罪所得97.5萬元沒收；黃女犯偽造文書、詐欺，合併判1年9個月，兩岸合計收取4.5萬元佣金沒收。

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