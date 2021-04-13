被誣在金錢豹上班求償 法官駁回：難認名譽會貶損

女子小蘋（化名）不滿被義大利籍的殷男夫婦，誣指她是是酒店女、一夜情、在豪華KTV 工作、金錢豹工作、財產來源不明、很隨便，嚴重影響她與丈夫高男的婚姻，請求損害賠償，要求殷男夫婦給付250萬元，法官以殷與高的對話為私密對話，屬言論自由範疇，無證據證明殷男夫婦有侵權行為，遂將小蘋請求損害賠償予以駁回。可上訴二審。

合議庭縱認以證人所述，殷男、徐女有向他傳述小蘋是在金錢豹KTV 工作的女孩子等語為真，然現今社會觀念逐漸開放，在金錢豹KTV 工作僅是針對小蘋工作地點的陳述，在社會客觀評價上，難憑工作地點，即有使小蘋名譽受到貶損。

小蘋主張，殷為義大利籍人士，與徐女為配偶關係，殷2015年初在台灣成立科技公司，聘用同為義大利籍的高男來台工作，2017年她與高交往後，高便介紹她與殷男夫婦認識。後來，殷與高有工作上糾紛，前年底，她協助高整理訴訟資料時，自高與殷通訊SKYPE 對話內容，發現2人長期以來不斷向高、及其他人散佈杜撰有關她的不實謠言。

小蘋以殷男夫婦散佈不實謠言予高男等人，使她的社會評價受到貶損，嚴重詆毀其長期積累社會評價與名譽，重創長久經營之形象，並影響她與高男婚姻甚鉅，致她身心痛苦不堪，因此請求損害賠償，要求殷男夫婦賠償250萬。

殷男夫婦辯稱，與高男是認識長達20多年好友，關於小蘋私生活傳言在朋友圈已流傳甚久，2人並非小蘋所指的謠言源頭，而殷僅係基於朋友間情誼，好意提醒高有關小蘋私生活傳言，希望高能多加查證及注意交往對象背景來歷。

其次，有關小蘋房產、名車及名錶係一名相當有錢的已婚男子所贈送，是高男主動告知殷男，殷男夫婦從未影射小蘋之財產來源為何。至金錢豹KTV 光錄影截圖，係因其中有一名女子與小蘋長相十分相似，且由高男將截圖傳給2 人，殷與徐女才協助確認。

法官認為，殷基於與高20幾年好友情誼，以一對一私訊方式向高轉述所聽聞關於小蘋的謠言及主觀評論，衡諸好友之間就彼此交往或結婚對象，互相詢求或給予意見乃屬常情，且對話內容為一對一之私密對話，屬言論自由範疇，並未貶損小蘋的社會評價或侵害她的名譽。