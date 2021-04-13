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警局長詐領公費帶親友、縣長妻女出遊 判關4年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

金門警察局前局長陳瑞通三度利用到奧地利、約旦和美國參訪機會，浮報出差費用來支應親友共同出遊的費用，並為討好時任金門縣長李炷烽、時任縣議會議長莊良時，邀請李、莊親友一起出遊，並用公費支付費用，犯罪金額共計32萬餘元；金門高分院更二審依利用職務機會

詐取財物罪判陳瑞通4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳瑞通2004年和李炷烽、莊良時受邀到奧地利參訪，他明知僅有3人受邀，可以用公費出國參訪，卻帶妻子、胞弟、子女、李妻、莊妻、議會秘書夫妻和子女一同前往，且參訪團是坐經濟艙，但他偽造商務艙電子機票證明核銷公費，詐領16萬餘元，支應自身和李、莊等親友的機票、食宿費用。

陳瑞通2005年受邀到約旦參訪，他為討好李炷烽，刻意在參訪名單加上李的名字，另私下邀李的妻子和女兒同行，事後同樣偽造電子機票詐領10萬餘元公費款項；第三次為陳瑞通2006年到美國波士頓參加國際警察首長協會年會，動用公費帶妻子同行，還利用機會到華盛頓私人旅遊。

金門地方法院一審判陳瑞通8年10月徒刑，金門高分院更二審認為陳瑞通溢領公款、假公濟私，明顯是慷公家之慨，且他否認犯行，但案件繫屬法院超過8年，適用刑事妥速審判法規定減刑，改判4年6月徒刑，沒收犯罪所得32萬餘元；最高法院認為更二審認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

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