翁茂鍾律師不爽被亂點名求國賠 法官要監院勿匿名放話

佳和集團董事長翁茂鍾的委任律師吳孟勳，認為監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另要求監察委員王美玉、高涌誠連帶求償100萬元，台北地方法院今首度開庭。

法官開庭先諭知因案件已進入訴訟程序，雙方不要再匿名透過媒體放話、貼標籤或帶風向，導致出現「監院人士認為，可視為石木欽與翁茂忠集團勢力反撲的前哨戰」的報導；法官說，「看得出來想操作輿論」。

吳孟勳今委任律師出庭，指出王美玉、高涌誠以監委身分共同召開彈劾石木欽記者會，提出「佳和炒股案高院審理時，石木欽與翁茂鍾、吳孟勳有不當接觸」，且高涌誠推由王美玉發言指他「還有一個辯護人，就是律師吳孟勳，也有不當接觸，我們都很清楚，被告、律師、法官都不應該見面」等語，並將相關陳述交由監察院發布新聞稿。

吳孟勳委任律師表示，吳孟勳2011年5月20日下午3點40分在台灣高等法院民事庭開庭，扣除庭前準備、車程時間、提前候庭，不可能還有時間和石木欽、翁茂鍾飲宴，此有法院報到單、筆錄佐證。

她說，當天下午2點，翁茂鍾有拿要向法院請假的資料到事務所，交由吳孟勳收受後離去，僅此而已，吳孟勳沒有見到石木欽，至於翁茂鍾事後要和誰見面，吳並不知情。

律師指出，王美玉、高涌誠沒有依監委法定調查權限及義務實質調查，及發表不實言論，且事後兩度發律師函要求更正也未獲處理，顯見就真相於不顧，故意侵害吳孟勳的名譽權，要求王美玉、高涌誠連帶賠償100萬元、監察院國家賠償100萬元，並刪除部分新聞稿內容、刊登更正聲明。

監察院抗辯，新聞稿內容屬於客觀事實陳述，且根據最高檢察署、台北地檢署、司法院調查報告等資料，已有合理查證並盡監察法規定的調查義務；王美玉、高涌誠委任律師詹順貴指出，相關文字只有指摘石木欽違法失職，並無指摘吳孟勳有不當行為，因此沒有損害名譽。

法官問及是否爭執「客觀上」新聞稿和記者會簡報內容會侵害吳孟勳身為律師的名譽、為何只點名吳孟勳，而未把調查筆錄相關人等都列名；監院認為不會侵害律師名譽，因為石木欽非案件承審法官，「律師和非承審法官飲宴沒有違法」。

監院認為，外界對法官要求嚴謹，而對律師則不然，彈劾主要是認為石木欽不當飲宴違反法官法，不代表指涉吳孟勳違反律師法，「律師和非承審法官吃飯，有何不可？」