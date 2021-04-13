婦聯會不願轉型成政黨 律師團批內政部裝睡的人叫不醒

中華民國婦女聯合會未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今上午針對「內政部命婦聯會限期轉型案」開庭，婦聯會律師團強調，行政契約草案已可證明內政部清楚知道原告不願轉換成政黨。

內政部指出，政黨法是2017年12月6日公布施行，於兩年期限屆滿前，已通函給各政黨及政治團體促其盡速完成改正。婦聯會是依人民團體法立案的政治團體，未於前年12月7日前依政黨法相關規定修正章程、轉換為「政黨」。

前年12月24日，內政部作出處分，要求婦聯會於文到4個月內補正，屆期未辦理者，將依規定廢止立案。婦聯會說明，政黨法兩年緩衝期間，數度向內政部懇求成為其他組織，另向衛福部申請成為公益團體。

婦聯會認為，兩部會互踢皮球，因此無法於今年4月26日依政黨法轉型為政黨。婦聯會不服「限期補正轉型原處分」，向法院聲請停止執行遭駁回。內政部另予以廢止立案、財產清算。

婦聯會對限期補正及廢止立案兩件原處分各提起本案訴訟，而廢止立案原處分案於今年1月19日首度開庭；限期轉型原處分案於今日上午再度開庭。

婦聯會律師團表示，依據備忘錄為依據而發展細節的行政契約草案，於2018年1月16日簽訂，有三方簽名，允許原告以保留全名方式成立基金會，且黨產會不會再作附隨組織的認定，這是雙方有共識而決定，可證明內政部清楚知道原告不願轉換成政黨。

法官請原告將有關違憲的主張相關資料包括外國立法例等以書狀方式補陳。內政部律師團指出，有合憲資料可以提供，不過違憲的舉證責任應該在原告身上。

內政部委任律師表示，婦聯會承諾將會轉型成社會福利基金會，可依契約草案精神申請成立財團法人基金會，沒有客觀上不能。但仍持續以政治團體身分存續，才會依政黨法第43條廢止。

婦聯會律師批評，內政部違反誠信原則，「裝睡的人叫不醒！」內政部是推諉責任，把責任推給衛福部，杯葛婦聯會轉型空間。內政部不告知可轉型其他團體，基於平等原則，對其他團體都有告知且輔導，卻只給婦聯會一條路就是轉換成政黨。

內政部解釋，例如黃埔四海同心會也是申請轉換成社會團體，經兩年不補正，依法廢止立案。「沒有差異，對所有政治團體都一樣！」全案改訂6月15日上午9點30分續行準備程序。