屏東九棚前村長陳坤隆 挪用7萬多元補助款 遭判2年徒刑

屏東滿洲九棚前村長陳坤隆擔任村長期間，指派約聘雇吳姓清潔員擔任村幹事，指示她假造11張單據詐得7萬2084元。經地院審理，陳坤龍被依貪汙罪判有期徒刑2年，緩刑4年，須向國庫支付30萬，褫奪公權4年。吳處有期徒刑1年9個月，褫奪公權3年。

辦案人員調查，屏東縣陳坤隆2014年12月至2018年12月擔任九棚村長期間，指派約聘的吳姓清潔員擔任村幹事，協助村內事務，因中科院長期在恆春半島東南端九鵬基地進行實彈射擊演習，為促進地方和諧及演訓正常，依受影響程度、區域捐助睦鄰經費，用於自來水維護管理以及水管五金配件。

陳坤隆明知經費來源、用途，竟透過吳村幹事，採買水管五金配件，來得知五金材料配件的品名、單價等資訊，以利後續製作不實憑證詐取財物所用。陳於2016年6至11月、2017年1至5月期間指示吳，假造11張單據申請補助。

經查，陳坤隆2016年實際向商店購買1萬1916元水管五金配件後，自2016年6月起至2017年5月止，都為按月向商店購買用於維護自來水管理維護所需的五金配件，村內也無水管毀損需維修的情形，但陳、吳兩人，卻逐月向鄉公所申請五金配件睦鄰經費，挪為私用，詐得睦鄰經費7萬2084元。