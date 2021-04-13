寶特瓶卡到煞車 小黃失控撞死一家之主留下年幼妻女

桃園高姓計程車司機闖紅燈撞死林姓騎士，害他家庭破碎留下妻子、一對年幼女兒，刑事被依過失致死罪判刑2月，家屬提起附帶民事求償1400多萬元。高坦承疏失，辯稱當時車內寶特瓶掉到煞車下，因煞車卡住才失控；法院審酌後扣除保險給付等，判高應賠林的妻女共339萬多元，可上訴。

檢警調查，高男2020年2月9日早上8點多，開車行經桃園區健行路、春日路交叉口時，卻貿然闖紅燈先是撞倒蔡姓騎士，但高沒停下繼續再右轉，結果又撞飛林姓騎士，導致林頭部重傷、全身多處骨折，送醫急救3天仍不治死亡，刑事部分法院依過失致死罪判林2月徒刑。

林的妻子、2名年幼女兒依醫療、扶養費及精神撫慰金等，一共向高男提告求償1400多萬元；對此，高辯稱說，自己確實有錯，但事發當下是因右前座有寶特瓶掉到煞車下方，導致煞車被卡住，他煞不住才發生車禍，自己也是第一次碰到這種狀況。