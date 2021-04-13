聽新聞
test
0:00 / 0:00
寶特瓶卡到煞車 小黃失控撞死一家之主留下年幼妻女
桃園高姓計程車司機闖紅燈撞死林姓騎士，害他家庭破碎留下妻子、一對年幼女兒，刑事被依過失致死罪判刑2月，家屬提起附帶民事求償1400多萬元。高坦承疏失，辯稱當時車內寶特瓶掉到煞車下，因煞車卡住才失控；法院審酌後扣除保險給付等，判高應賠林的妻女共339萬多元，可上訴。
檢警調查，高男2020年2月9日早上8點多，開車行經桃園區健行路、春日路交叉口時，卻貿然闖紅燈先是撞倒蔡姓騎士，但高沒停下繼續再右轉，結果又撞飛林姓騎士，導致林頭部重傷、全身多處骨折，送醫急救3天仍不治死亡，刑事部分法院依過失致死罪判林2月徒刑。
林的妻子、2名年幼女兒依醫療、扶養費及精神撫慰金等，一共向高男提告求償1400多萬元；對此，高辯稱說，自己確實有錯，但事發當下是因右前座有寶特瓶掉到煞車下方，導致煞車被卡住，他煞不住才發生車禍，自己也是第一次碰到這種狀況。
法院依據雙方身分、地位及經濟能力等，認定林妻、林2名女兒精神撫慰金各以100萬元、50萬元及50萬元適當，另審酌林的2名女兒當時年僅9歲、11歲，扶養費各為156萬2865元、170萬6542元，再扣除汽車強制險已理賠部分等，判高應賠償林妻、林2名女兒共339萬8274元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言