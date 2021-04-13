違法飛R22直升機48次 飛機捐學校獲緩刑、罰300萬

貨運業者陳耀庭，去年涉多次違法起降Robinson-R22直升機遭法辦，去年底捐贈直升機給虎尾科大後，遭依違反民用航空法起訴。陳男日期開庭稱，約300多萬元的二手直升機是貸款買的，如今捐出不可能再犯，請求法官輕判。今天士林地方法院宣判，陳耀庭違反民用航空法前段非法飛航罪48罪，各處2月徒刑，可易科罰金，應執行2年徒刑，緩刑五年，緩刑期間繳公庫300萬並提供240小時義務勞務。

法官今宣判，陳耀庭違反民用航空法前段非法飛航罪48罪，各處2月徒刑，每日可易科罰金3000元，應執行2年徒刑，每日3000元折算一日，緩刑5年，緩刑期間繳公庫300萬並提供240小時義務勞務。

55歲陳男在法庭上，坦承違規起降R22直升機48次，深具悔意，已捐出直升機，不可能有機會再犯，願意義務至科技大學教學，教學如何保養、解說飛行原理，貢獻社會，請求法官輕判。

陳男從事貨運運輸業，是經營者也是駕駛，自稱每月收入約3萬至5萬元，二手直升機用房子貸款購買，因熱愛飛行至國外上課，取得國外直升機駕照，考駕照因事前累積了飛行經驗，約花費20萬元。