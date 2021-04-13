三重「巷仔口」圍事賭場 隱藏「瘋狗彬」地下室被抄掉
新北市三重警分局掌握情資，三重區大勇街「瘋狗彬」夾娃娃店內隱藏賭場，且疑為地方角頭幫會「巷仔口」圍事，昨晚安排員警佯裝客人夾了整晚娃娃，埋伏在周邊的警力再伺機攻堅，抄了地下室的天九牌職業賭場，逮捕31人。
警方指出，消息來源指稱三重地區傳統角頭幫會「巷仔口」圍事經營天九牌賭場，近期在新莊、蘆洲、三重一帶流竄，經過多日探訪，鎖定其中一個據點隱藏在夾娃娃店內地下室，門口還有炸雞排及手搖飲攤車負責把風，順便提供賭客餐飲服務。
這個據點是5層老舊公寓的1樓店面，警方昨晚動員30名警力包圍埋伏在周邊，然後先安排偵查隊員假裝客人，夾了一整晚娃娃，還點了許多雞排及手搖飲外送，趁賭客出入之際，傳喚埋伏警力一舉衝入圍堵賭場。
結果老舊公寓的地下室只有1個出入口，剛好來個甕中捉鱉，一個都跑不掉，共逮捕34歲李姓賭場負責人、25歲郭男負責清注、把風的34歲林男、賭客28人，現場查扣賭資和抽頭金60萬4900元，警詢之後分別依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法移送。
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